Alliance bank випустив картку «Ігрова» з динамічним кешбеком до 50% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Alliance bank випустив картку «Ігрова» з динамічним кешбеком до 50%

Фінтех і Картки
59
Alliance bank випустив картку «Ігрова» з динамічним кешбеком до 50%
Alliance bank випустив картку «Ігрова» з динамічним кешбеком до 50%
У застосунку Alliance з’явився новий продукт — дебетова картка «Ігрова», яка поєднує вигідні тарифи з елементами гри. Вона пропонує динамічний кешбек — від 0,5% до 50%, який рандомно визначається під час покупки.
Ця віртуальна картка створена спеціально для тих, хто захоплюється комп’ютерними іграми, кіно, книгами та активно користується розважальними сервісами.
Що варто знати про картку «Ігрова»:
✔ Вона надає рандомний кешбек на розваги та дозвілля — він може становити 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% або навіть 50%
✔ Картка відкривається лише у віртуальному форматі: за кілька кліків у застосунку Alliance
Кешбек нараховується за покупки в таких категоріях:
  • комп’ютерні ігри
  • освіта та книжки
  • кінотеатри
  • розваги та відпочинок
Alliance bank випустив картку «Ігрова» з динамічним кешбеком до 50%
Картка орієнтована на користувачів, які хочуть отримувати максимум від геймінгу, читання й дозвілля. Оплата ігор чи розваг з карткою «Ігрова» не лише повертає частину коштів, а й додає елемент лотереї — кожна покупка може обернутись приємним рандомним кешбеком.
Детальніше про умови:
✔ відкриття, обслуговування та P2P-перекази — безкоштовні
✔ комісія на зняття готівки в Україні — лише 0,8%
✔ безлімітні перекази між картками Alliance bank
✔ на P2P-перекази на інші банки діє місячний ліміт — до 150 000 грн
✔ витрати в інтернеті — без комісій, лімітів і обмежень
✔ кешбек нараховується на покупки від 200 грн
✔ максимальна сума кешбеку на місяць — 500 грн
Оформити картку можна вже зараз у застосунку Alliance лише в кілька кліків. А якщо ви досягли місячного ліміту кешбеку в 500 грн по картці «Ігрова», можна продовжувати отримувати кешбек з карткою «Стартова» в застосунку Alliance. У перший місяць після відкриття на неї діє кешбек 30% на все, а далі — постійний кешбек 1% без обмежень за сумою накопичень.
Якщо ви ще не користувалися застосунком Alliance, його можна встановити за посиланням.
За матеріалами:
Alliance bank
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems