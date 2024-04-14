Alfa Romeo Milano: представлено новий компактний міський кросовер (фото) — Finance.ua

Alfa Romeo Milano: представлено новий компактний міський кросовер (фото) Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

Alfa Romeo Milano: представлено новий компактний міський кросовер (фото), Фото: Stellantis

Нова Alfa Romeo Milano офіційно представлена. Звісно ж, презентація компактного кросовера відбулася в Мілані і справа не лише в назві моделі - саме в цьому місті була заснована марка.

Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Alfa Romeo Milano — найкомпактніший та найдоступніший кросовер італійської марки. Його стартова ціна в Європі складе менш ніж 30 тис. євро.

Фото: Stellantis

Кросовер Alfa Romeo Milano є близьким родичем Fiat 600, Jeep Avenger та Peugeot 2008. Він сягає 4,17 м у довжину 1,78 м у ширину та 1,5 м у висоту.

Авто демонструє новий напрям у стилі марки. У нього стріловиді фари, висока віконна лінія та сховані ручки задніх дверей.

У спортивній версії Elettrica Veloce встановлені 20-дюймові диски, а фірмовий «дзьоб» решітки радіатора прикрашений візерунком у вигляді дракона з логотипу Alfa Romeo.

Фото: Stellantis

У салоні класичний стиль поєднується з сучасними 10,25-дюймовими дисплеями панелі приладів та мультимедіа.

Фото: Stellantis

В Elettrica Veloce встановлені спортивні крісла.

Фото: Stellantis

Об'єм багажника складає 400 л.

Фото: Stellantis

Серед доступних акцій для Alfa Romeo Milano 2024 — матричні фари, камери кругового огляду, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.

Нова Alfa Romeo Milano буде запропонована в трьох версіях, дві з яких — електричні.

Milano Ibrida оснащений 1,2-літровим 136-сильним бензиновим турбомотором та «м'якою» гібридною установкою на 28 к. с. Він буде доступним з переднім та повним приводом.

Alfa Romeo Milano Elettrica отримала 156-сильний електромотор та батарею на 54 кВт∙год, а її запас ходу складає 410 км. В варіанті Elettrica Veloce потужність електрокара складає 240 к. с.

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