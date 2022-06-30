Альянс Банк надав офіційну відповідь на звинувачення у ЗМІ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Альянс Банк надав офіційну відповідь на звинувачення у ЗМІ Вчора 15:30 — Фондовий ринок

Альянс Банк надав офіційну відповідь на звинувачення у ЗМІ

Нещодавно Альянс Банк зіткнувся з поширенням у ЗМІ неправдивої інформації щодо фінансового стану та правомірності дій банку. Ми сподіваємось, що відрізнити справжню інформацію від неправдивої за цей час навчився кожний українець та наголошуємо на спростуванні поширеної інформації.

По-перше, варто зазначити, що художні перебільшення, метафори та лексика жовтої преси не є доречними для професійної журналістики, а особливо — у фінансовій сфері. По-друге, звертаємо увагу на аргументацію та посилання авторів. Здебільшого автор «викриває» неправомірні дії на основі власних домислів та посилаючись на фейкове видання Luxembourg Herald, що вже не раз публікувало підставні новини. "Команда Альянс Банку вважає фейкові новини ознакою замовленої агресії проти стратегічного росту Альянс Банку.

Ми закликаємо читати перевірені джерела та довіряти офіційним даним. Відповідна інформація про моніторинг та стан фінансових установ регулярно оновлюється на офіційному сайті Національного Банку України", — коментує Юлія Фролова, Голова Правління Альянсу Банку.

Таким чином, за допомогою нескладних дій кожен з наших клієнтів може знайти офіційні дані щодо фінансового стану Альянс Банку:

за результатами 2021 року збільшили розмір регулятивного капіталу з 0,6 до 1,0 млрд. грн. станом на 01.01.2022 року.

чисті активи банку за аналогічний період зросли на +4,1 млрд. грн.,

чистий прибуток Банку за рік склав 331 млн. грн,

значення CIR — 38%, що згідно з даними CASE-Україна вносить Альянс Банк до переліку найефективніші банків країни за підсумками 2021,

результат від операційної діяльності (операційний прибуток) Банку становить 53,5 млн грн станом на 01.04.2022;

впродовж останнього року (з 01.04.2021 до 01.04.2022) Національний банк не застосовував до Банку заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення Банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;

Банк дотримується вимог, установлених Національним банком щодо формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, та значень економічних нормативів.

Станом на 01.06.2022 року Банк дотримувався всіх ключових економічних нормативів, що встановлюються Національним банком України.

Банк не має жодних партнерів в рф, натомість обрав для себе багаторічне партнерство з відомими міжнародними організаціями та рейтинговими агентствами. Зокрема, співпраця з IFC з 2018 року, у таких інвестиційних та консультаційних проектах: «Фінансування МСП України», «Глобальна програма торговельного фінансування (GTFP)», «Аграрні розписки в Україні», IFC DigiLab. Ми також продовжуємо співпрацю у програмі Спільних проектів України та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП і компаній із середнім рівнем капіталізації» і «Основний кредит для аграрної галузі — Україна».

Альянс Банк активно розвивається згідно власної довгострокової стратегії, що не може бути непоміченим з боку авторитетних українських установ:

Ми є лідером ринку банківських гарантій в системі Prozzoro з 2018 року. За минулий рік ми видали понад 17,9 тис. банківських гарантій на суму 13 млрд. грн. і плануємо надалі залишатися одним з провідних банків у цій сфері.

Отримали нагороду «Лідер динамічного кредитування за 10 років» від НАБУ за найшвидші кредити для підприємців,

Отримали відзнаки «Найкращий SME Bank» та «Банк № 1 за кредитним програмами для аграріїв» серед українських банків на «БАНК РОКУ — 2021».

Підтвердили високі кредитні рейтинги (як міжнародний від S&P на рівні «B-/B», так і від українського РА «Рюрик» на рівні uaAAA).

Також варто зауважити, що, у відповідності до Постанови Національного банку України від 24.02.2022 № 22 «Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану», Банк має можливість залучити додаткове рефінансування , обсяг якого визначається виходячи з 30% залишків коштів фізичних осіб станом на 23.02.2022 року, тобто, в обсязі 0,5 млрд. грн. На поточний момент Банк не потребує додаткового фінансування та, відповідно, зазначеною можливістю не скористався.

Сьогодні Альянс Банк продовжує реалізовувати стратегію розвитку у заданих напрямах. Банк приймав активну участь у державній програмі допомоги аграріям у проведенні посівної кампанії у 2022 році та профінансував сільгоспвиробників на 353,8 млн. грн., відновив кредитування суб’єктів малого та мікробізнесу.

«Окрім цього, ми проводимо співпрацю з міжнародними фінансовими компаніями з метою фінансування клієнтів МСБ в аграрній галузі та галузі альтернативної енергетики та впровадження ресурсозберігаючих технологій. Активно розвиваємо міжнародні зв’язки, залишаємось лідером на ринку гарантійних операцій, розширюючи вже існуючі можливості за допомогою впровадження торгового фінансування та підтримки експортерів/імпортерів продукції», — резюмувала Юлія Фролова.

Альянс Банк За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.