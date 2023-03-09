Альтернатива Tesla: Топ-10 електрокарів, які не розчарують своїх власників — Finance.ua

Альтернатива Tesla: Топ-10 електрокарів, які не розчарують своїх власників Сьогодні 01:32 — Технології&Авто

Всі знають, наскільки технологічними та передовими є електромобілі марки Tesla. Незмінний флагман модельного ряду американської фірми, великий ліфтбек Model S спрацює на імідж не сам: нарощувати прибуток йому допомагають середньорозмірний седан Model 3 та кросовер Model Y. Проте чи існує щось гідне на ринку електрокарів, окрім автомобілів Tesla?

MMR.net.ua вирішили відповісти на це питання, підібравши по три класні альтернативи для Tesla Model Y, Model 3 i Model S. Також експерти підготували одну особливу машину, яка стала переможцем у загальному заліку. Це надсучасний водневий автомобіль, який володіє дальністю ходу в 650 кілометрів.

10. Lexus RZ

Запас ходу, WLTP: 450 км;

Розгін 0-100 км/год: 5.6 с;

Ємність батареї: 71.4 кВт*год.

Ціна: від €70 000.

Lexus здатен переманити потенційних клієнтів як Tesla, так і інших марок своїм престижем бренду, якістю виконання та витонченим (за мірками кросоверів) дизайном. Тим паче, що японці довго не пропонували жодного електрокару, зокрема в цьому класі, то ж ефект новизни підкуповує. Преміальний кросовер випускається тільки у вказаній модифікації з 71.4-кіловатною батареєю і з повним приводом. До речі, для RZ доступне опціональне кермо-штурвал, на подобі того, що використовує «та сама» Model S. І за деякими свідченнями, налаштування такого руля на Lexus є більш інтуїтивними, ніж у Tesla.

9. Kia EV6 (GT)

Запас ходу, WLTP: 400 км;

Розгін 0-100 км/год: 3.5 с;

Ємність батареї: 77.4 кВт*год.

Ціна: від €73 000.

Наразі Kia EV6 досяг чи не найбільшого комерційного успіху серед собі подібних кросоверів. Справа у тому, що те, як керується кросовер і яких динамічних показників досягає, стало його візитівкою: сучасний, технологічний і... стильний. Так, дизайн EV6 сприймається емоційним і гарячим. Власне, для тих, кому не вистачає темпераменту в Tesla Model Y, адресований Кіа. Окрім вказаної версії GT (яка здатна проходити повороти дрифтингом) є і спокійніші модифікації, з більшою дальністю ходу і нижчим цінником. Проте найбільша суть EV6 розкривається саме у топ-виконанні. Привід — повний.

8. Nissan Ariya (e-4ORCE)

Запас ходу, WLTP: 460 км;

Розгін 0-100 км/год: 5.7 с;

Ємність батареї: 91 кВт*год.

Ціна: від €68 000.

Шикарний варіант, без перебільшення. Салон — справжнє втілення делікатної східної культури і вишуканості, а техніка — талановита японська інженерна думка. І дизайн першокласний. Вказана повнопривідна модифікація e-4ORCE з корисною ємністю батареї 87 кВт*год є найбільш оптимальним виконанням для Nissan Ariya. За бажання можна звернути увагу на більш далекобійні версії з передніми ведучими колесами чи, навпаки, на трохи динамічнішу e-4ORCE Performance з прискоренням до «ста» за 5.1 с, але з запасом ходу лише 400 км. Вибір за покупцем.

7. Polestar 2 (LR SM)

Запас ходу, WLTP: 550 км;

Розгін 0-100 км/год: 6.3 с;

Ємність батареї: 82 кВт*год.

Ціна: від €55 000.

Компанія Volvo з самого початку задумувала ліфтбек Polestar 2 як прямого конкурента для Tesla Model 3. Шведи робили ставку на розвинену дилерську та сервісну мережу, високий рівень обслуговування та преміальний лоск своєї моделі. Особливо це мало і має значення в країнах за межами Північної Америки. Зрозуміло, що окрім наведеної «далекобійної» модифікації існують інші, проте цікавим фактом постає недавнє оновлення «двійки», в ході якого ця ж таки одномоторна версія стала задньопривідною. На останок, власники Polestar оцінять захисний обвіс з чорного пластику по периметру та підвищену посадку ліфтбека.

6. BMW i4 (eDrive40)

Запас ходу, WLTP: 585 км;

Розгін 0-100 км/год: 5.7 с;

Ємність батареї: 84 кВт*год.

Ціна: від €66 000.

Це єдине авто у списку, яке не розроблялося з самого початку виключно як електрокар — є у нього «брат», BMW 4 series GC. Отож, німецький ліфтбек D-класу явно покликаний задовольнити потреби тих покупців, які хотіли б їздити на традиційному автомобілі. Їм потрібне щось, що не привертає зайву увагу на вулиці, але щоби це була сучасна машина преміум-класу на електротязі. Присадкуваті пропорції, безрамкові вікна... Виглядає і4 красиво, якщо не зважати на епатажний «передок». Є більш доступна слабша версія та спортивна М40і, проте найзбалансованішу модель експерти вказали вище. Привід — задній.

5. Hyundai Ioniq 6

Запас ходу, WLTP: 614 км;

Розгін 0-100 км/год: 7.4 с;

Ємність батареї: 77.4 кВт*год.

Ціна: від €55 000.

Навколо дебюту седану з ретро-дизайном від Hyundai стався справжній бум. Не дарма, бо попри беззаперечний авангард екстер’єру Ioniq 6, тут явно прослідковується стилістика європейських та американських седанів 30-х років, а саме краплеподібна полога форма кузова. Виглядає красиво і незвично! Все нове, це добре забуте старе? Точно не в салоні Hyundai — тут підсвітка навколо, сенсорні екрани і вивірена ергономіка доповнюють загальний простір — ніяких асоціацій з минулим. Є слабша і доступніша версія Ioniq 6, а є потужніша двомоторна, але з гіршою автономністю. Тому в піку Tesla в MMR.net.ua вибрали щось середнє. Привід — задній.

4. Audi e-tron GT

Запас ходу, WLTP: 488 км;

Розгін 0-100 км/год: 4.1 с;

Ємність батареї: 93.4 кВт*год.

Ціна: від €105 000.

Електро седан Audi оснащується повним приводом Quattro і комплектується зокрема такими системами як активний задній диференціал, адаптивна підвіска та двоступеневий редуктор. Все це робить автомобіль тяжчим, тому для компенсації цього німці застосували цілий набір надсучасних технологій, яким позаздрить будь-хто. Результат — відмінні налаштування керованості авто та відносно висока загальна надійність. Ауді також приваблює своїм зрілим дизайном і затишком в салоні. Це чудовий вибір для сім’ї.

3. Mercedes-Benz EQE (350+)

Запас ходу, WLTP: 662 км;

Розгін 0-100 км/год: 6.4 с;

Ємність батареї: 100 кВт*год.

Ціна: від €84 000.

Це не флагман електромобільного ряду бренду, EQS. Дещо менша і доступніша, модель EQE в модифікації 350+ із заднім приводом має найбільший запас ходу. Компанія Mercedes-Benz значно наростила цілу лінійку EQ-моделей, тобто електрокарів. Седан EQE серед них поки що найбільш раціональний вибір. Традиційний триоб’ємний кузов виглядає динамічно і породисто, а інтер’єр оздоблено і зібрано за найвищими стандартами. Чого лише вартий елемент з матового дерева на торпедо! Зважаючи, що довжина EQE майже 5 метрів, сенсу у ще більшому EQS в MMR.net.ua не бачать.

2. Lucid Air (DE R)

Запас ходу, WLTP: 790 км;

Розгін 0-100 км/год: 2.9 с;

Ємність батареї: 118 кВт*год.

Ціна: від €200 000.

У міській експлуатації цей седан у виконанні Dream Editiron Range зможе проїхати всі 900 кілометрів. А в екстремальних умовах, наприклад, рухаючись по трасі зі швидкістю 120 км/год у 30-градусну спеку, ви можете бути впевнені — проїдете всі 400 км. Інтер’єр «Люсід Еір» вас зустріне поєднанням модного нині мінімалізму та неабиякого шику машини елітного класу, тому готуйтесь викласти за цей седан близько 200 тисяч євро.

1. Toyota Mirai

Запас ходу, WLTP: 650 км;

Розгін 0-100 км/год: 9.0 с;

Ціна: від €66 000.

Як вже стало зрозуміло, особливе авто у списку — це великий седан Toyota, мало не єдиний серійний водневий автомобіль на даний час. На спеціальних заправних станціях відбувається наповнення воднем міцних баків Mirai. З них водень подається на паливні елементи, які, беручи кисень з атмосфери, забезпечують перетворення сполук на воду на електроенергію. Остання запасається у невеликих електробатареях, звідки передається на електродвигун. А вода просто скопичується в резервуарі, як побічний продукт, і виливається назовні. Так, розгінна динаміка зовсім не рівня Tesla, втім, заявлений запас ходу Toyota Mirai стабільний за будь-яких умов — на відміну від усіх електромобілів.

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