Активи Жеваго залишаться під арештом: рішення апеляційного суду — Finance.ua

Активи Жеваго залишаться під арештом: рішення апеляційного суду Вчора 16:15 — Фондовий ринок

7 листопада Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про арешт низки активів К. Жеваго за позовом Фонду гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Бізнесмен намагався оскаржити арешт частки в 1% від статутних капіталів трьох компаній: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат».

У 2023 році суд наклав арешт на частину корпоративних прав у розмірі 50,3% у всіх трьох компаніях для відшкодування збитків банку та кредиторів майже на 46 млрд грн.

Крім того, намагались оскаржити арешт усіх інших наявних в Україні активів власника банку «Фінанси та кредит», якого добився у суді Фонд гарантування вкладів у липні 2024 р.

Нинішнє рішення Північного апеляційного господарського суду дозволяє зберегти заарештовані активи та у разі позитивного рішення суду за позовом Фонду гарантування до К. Жеваго на 46 млрд грн (справа № 910/268/23) за рахунок їх стягнення отримати відшкодування збитків, завданих банку та його кредиторам діями акціонера банку «Фінанси та кредит». Ця справа нині перебуває на етапі підготовчих засідань у суді першої інстанції.

Нагадаємо, збитки було завдано банку «Фінанси та кредит» та його кредиторам шляхом систематичного кредитування пов’язаних з акціонером банку компаній та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам без належного забезпечення.

Цього тижня, 11−15 листопада суди розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 12 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях, у тому числі у судах апеляційної інстанції. Зокрема, Північний апеляційний господарський суд.

12 листопада відбувся розгляд апеляційної скарги Фонду гарантування на рішення суду першої інстанції у справі за позовом до М. Лагуна як Голови наглядової ради АТ «Дельта банк» та топ-менеджменту банку на 22,9 млрд грн (справа № 910/21 280/21).

Нагадаємо, збитки АТ «Дельта банк» були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше — за посиланням

30 жовтня 2023 р. рішенням Шевченківського районного суду м. Києва оголошено в розшук М. Лагуна, який перебуває за кордоном, в іншій кримінальній справі (№ 761/8406/23), у якій він виступає обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США.

Крім того, також у судах, на етапі підготовчих засідань, перебуває господарський позов на 791,2 млн грн у справі № 910/7338/19, відповідачем у якій виступає М. Лагун як голова наглядової ради Банку.

13 листопада продовжить розгляд скарги Фонду на рішення суду першої інстанції за позовом ФГВФО до пов’язаних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на суму 25,1 млн грн (справа № 910/680/20).

Під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ КБ «Євробанк» було виявлено, що до того, як цей банк був визнаний неплатоспроможним та у ньому розпочато процедуру ліквідації, у банку здійснювались невиправдано ризикові операції, як-от укладення завідомо збиткового договору купівлі-продажу цінних паперів тощо.

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