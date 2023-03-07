Активи Жеваго арештовано на забезпечення позову Фонду на 46 млрд грн — Finance.ua

Активи Жеваго арештовано на забезпечення позову Фонду на 46 млрд грн Сьогодні 12:35 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб домігся арешту активів власника АТ «Банк «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Про це повідомив ФГВФО.

Відповідне рішення було ухвалене Господарським судом м. Києва за заявою Фонду про забезпечення позову.

Ухвалюючи це рішення, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду до Костянтина Жеваго.

Хоча, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», керівники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, зобов’язані надати Фонду на його вимогу інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов’язання, Жеваго таку вимогу не виконав.

В результаті, суд наклав арешт на такі активи:

частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»;

частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»;

частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат»;

які опосередковано належать Костянтину Жеваго через FERREXPO AG.

Крім того, суд заборонив іншим пов`язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.

«Це рішення — черговий крок з захисту інтересів кредиторів банку «Фінанси та кредит», — наголосив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков. — Зараз позов Фонду до власника банку перебуває у першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені у повному обсязі і згодом могли бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку.

Велике значення мало те, що Високий Суд Англії та Уельсу при розгляді справи за позовом Фонду проти власника Банку дійшов висновку , що існує достатньо підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго".

Нагадаємо, 04.01.2023 Фонд подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника Банку Костянтина Жеваго про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Ці збитки було завдано Банку шляхом систематичного кредитування пов’язаних з Жеваго позичальників та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності. 01.03.2023 Фондом було подано заяву про забезпечення позову, яку суд задовольнив.

Чергове засідання Господарського суду м. Києва у цій справі відбудеться 13.03.2023.

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