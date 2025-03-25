Активи банків-банкрутів майже на 3 млрд грн виставлено на продаж — Finance.ua

Активи банків-банкрутів майже на 3 млрд грн виставлено на продаж Сьогодні 10:36 — Фондовий ринок

Активи банків-банкрутів майже на 3 млрд грн виставлено на продаж

У системі Prozorro. Продажі 24 — 28 березня запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу Фонду.

Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 3 млрд грн. Із них на суму 2,7 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на 236,2 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 30,9 млн грн.

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» — із початковою вартістю 2,4 млрд грн виставляються на продаж права вимоги за кредитами.

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 341,3 млн грн, з яких більш ніж за 212,5 млн грн виставляються на продаж права вимоги за кредитами, за 124,7 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби та за 4,1 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком.

АТ «ДЕЛЬТА БАНК» — із початковою вартістю 66,6 млн грн виставляються основні засоби.

АТ «МЕГАБАНК» — на загальну суму 44,4 млн грн, з яких за 36,2 млн грн виставляються на продаж права вимоги за кредитами, за 7,9 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком та за 0,3 млн грн — об’єкти нерухомого майна.

АТ «МР БАНК» — на загальну суму 43,5 млн грн, з яких за 29,3 млн грн виставляються об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби та за 14,2 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком.

АТ «БАНК СІЧ» — на загальну суму 15,3 млн грн, з яких за 15,3 млн грн виставляються на продаж об’єкти нерухомого майна, авто та інші основні засоби та за 0,002 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком.

ПАТ «КСГ БАНК» — із початковою вартістю 5,3 млн грн виставляються права вимоги за кредитами.

АТ «АКБ «КОНКОРД» — за стартовою ціною понад 3,7 млн грн виставляється дебіторська заборгованість перед банком.

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 1,5 млн грн, з яких за 0,8 млн грн виставляється на продаж дебіторська заборгованість перед банком та за понад 0,7 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ «АЙБОКС БАНК» — із початковою вартістю 0,3 млн грн виставляється дебіторська заборгованість перед банком.

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