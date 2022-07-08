Активність в більшості секторів економіки у червні продовжила зростати — НБУ — Finance.ua

Активність в більшості секторів економіки у червні продовжила зростати — НБУ Вчора 12:42 — Казна та Політика

Активність в більшості секторів економіки у червні продовжила зростати — НБУ

У червні тривало відновлення економічної активності в більшості секторів економіки, утім воно було нерівномірним.

Про це йдеться в липневому макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

Як зазначається в огляді, пожвавлення економічної активності може пояснюватися подальшою адаптацією бізнесу та населення до життя в умовах війни, поверненням громадян до місць проживання, а також сезонними чинниками. Натомість відновлення нерівномірне і демонструє ознаки стабілізації на низькому рівні. Ситуація значною мірою відрізняється за регіонами (на заході країни бізнес меншою мірою відчув вплив війни), а також за форматами (менші заклади швидше повертаються до роботи через простіші процеси).

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Так, підприємства харчової промисловості нарощують виробництво за рахунок центрально-західних регіонів та переорієнтовують асортимент на доступнішу продукцію.

На тлі повернення громадян та відновлення бізнесових і туристичних поїздок в умовах відсутності авіасполучення зростають залізничні пасажирські перевезення зростають. Натомість вантажні перевезення залишаються на значно нижчих від довоєнних рівнях, оскільки наявні експортні маршрути не компенсують обсяги перевезень руди та зернових вантажів до чорноморських портів.

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Відзначають в Нацбанку і певне пожвавлення будівного сектору — будівництво підтримується відновленням житлової та соціальної інфраструктури, тимчасового житла, мостів і доріг. За інформацією НБУ, у столиці запрацювали 40% будівельних майданчиків, утім відновлення стримується низьким попитом, браком робочої сили і різким зростанням вартості матеріалів.

Відновленню торгівлі сприяє повернення населення до міст та відносна стабілізація військової ситуації в більшості регіонів.

Найгірше ситуація складається у важкої промисловості через проблеми з логістикою та руйнування потужностей.

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Так, низка підприємств ГЗК повідомили про призупинку потужностей з липня через проблеми з експортом. Видобуток вугілля на державних шахтах впав на третину через окупацію та руйнування об’єктів, водночас приватні шахти працюють на близьких до довоєнних потужностях та збільшують об’єми видобутку руди.

У видобутку газу очікується падіння обсягів на 10-15% через те, що низка свердловин та допоміжних інфраструктурних об’єктів знаходяться на окупованих територіях або близько до зони бойових дій.

Через знищення потужностей не працює вітчизняна нафтопереробна галузь. в 5 разів із початку повномасштабного вторгнення скоротилося виробництво азотних добрив на тлі зупинки ключових підприємств та руйнування окремих потужностей.

А от машинобудівну галузь підтримують держзамовлення та замовлення на потреби оборони. До того ж низці підприємств вдалося відновити виробництво після релокації в безпечні регіони.

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Укрінформ За матеріалами:

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