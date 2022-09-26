Акція від Moneyveo “Призи для козака до Дня захисника!” — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Акція від Moneyveo “Призи для козака до Дня захисника!” Вчора 10:10 — Фондовий ринок

До Дня захисників і захисниць України Манівео оголошує нову акцію із розіграшем призів. Троє щасливчиків отримають сертифікати на придбання екіпірування. Переможці матимуть змогу порадувати покупками як себе, так і захисників.

14 жовтня вся Україна традиційно вшановує своїх героїв. Цьогоріч це свято актуальне як ніколи, — прокоментували у компанії. — Бо кожен українець та українка варті цього почесного звання. Moneyveo реалізує кілька проєктів КСВ, спрямованих на допомогу українським військовим, а спеціально до свята захисників хотіли б підняти бойовий дух ще й цивільному населенню, тому запустили цю акцію.»

За умовами «Призи для козака до Дня захисника!», серед клієнтів відбудеться розіграш трьох сертифікатів на придбання подарунків: туристичного спорядження, тактичного одягу та взуття, квадрокоптерів, інструментів, товарів для полювання та рибалки, екіпірування та аксесуарів тощо. Номінал кожного сертифікату — 50 000 грн. Стати учасником акції може кожен клієнт Moneyveo, який оформить кредит Smart або Comfort у період з 26 вересня по 16 жовтня. Чим більше кредитів, тим більше шансів на виграш.

20 жовтня буде проведений розіграш призів. Відео розіграшу з’явиться на YouTube-каналі Moneyveo . Імена переможців шукайте у розділі «Новини» на сайті Moneyveo. Представники компанії додатково зателефонують трьом щасливчикам, щоб привітати та узгодити умови отримання виграшу.

Акція діє на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова.

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Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.

За матеріалами: Moneyveo

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