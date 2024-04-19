Акція «Весна з Ria» та ПУМБ: кешбеки за перекази — Finance.ua
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Акція «Весна з Ria» та ПУМБ: кешбеки за перекази

Фінтех і Картки
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Акція «Весна з Ria» та ПУМБ: кешбеки за перекази
Акція «Весна з Ria» та ПУМБ: кешбеки за перекази
ПУМБ разом із партнером — міжнародною системою переказів Ria Money Transfer підготували чудовий подарунок усім клієнтам банка — можливість отримати кешбек 200 грн або 1000 грн за отримані грошові перекази у мобільному застосунку ПУМБ Online. Один учасник може отримати обидва кешбеки. Розіграш кешбеків відбувається за за допомогою сервісу random.org.
Перший розіграш вже відбувся, залишилось ще два. Тож, не зволікайте та приймайте участь в акції!
Умови участі в акції: до 31.05.2024 необхідно отримати грошові перекази Ria Money Transfer у застосунку ПУМБ на суму від 50 USD/EUR. Детальні умови акції за лінком.
Інформація про акцію на сайті Ria Money Transfer.
Також, нагадуємо, що до 31.05.2024 діятимуть знижки до -25% від комісії за перекази в Україну з Молдови та Вірменії. Для отримання знижки необхідно вказати промокод RIA25MD (з Молдови) та RIA25AM (з Вірменії).
Отримати перекази Ria Money Transfer в Україні можуть як існуючі, так і нові клієнти ПУМБ. Новим клієнтам достатньо скачати застосунок, зареєструватися онлайн за допомогою Дії, паперового паспорту або паспорта — ID картки та відкрити картку банка.
За матеріалами:
ПУМБ
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