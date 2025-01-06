Акція «Ключ до фінансового комфорту"💰 подовжена до 9 січня
Finance.ua разом із колегами з порталу Мінфін запустили опитування «Ключ до фінансового комфорту», яке допоможе краще зрозуміти фінансові звички та потреби українців.
Чому це важливо
Ваші відповіді дозволять нам зрозуміти, які послуги є найбільш актуальними сьогодні.
На основі цієї інформації ми розробимо сервіси, які відповідатимуть вашим потребам та зроблять фінансове життя легшим і комфортнішим.
📌 Ваш час коштує грошей, тому учасники опитування матимуть змогу виграти 5000 гривен.
🕒15 хвилин вашого часу = кращі послуги для всіх + шанс виграти 5 000 гривень щотижня!
Перші Грошові Заохочення вже надіслані двом Переможцям!
Пройдіть опитування до завершення Акції — не пропустіть можливість виграти приз!
ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ
Поділитися новиною