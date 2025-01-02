Акція «Ключ до фінансового комфорту"💰 подовжена до 9 січня — Finance.ua
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Акція «Ключ до фінансового комфорту"💰 подовжена до 9 січня

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Акція «Ключ до фінансового комфорту"💰 подовжена до 9 січня
Акція «Ключ до фінансового комфорту"💰 подовжена до 9 січня
Finance.ua та наші колеги з порталу Мінфін постійно працють над тим, щоб вдосконалити сервіси для кожного українця.
От і нині ми запустили опитування «Ключ до фінансового комфорту», яке допоможе нам краще зрозуміти ваші фінансові звички та потреби.
Що це дасть?
Прочитавши ваші відповіді ми зможемо краще зрозуміти, які послуги потрібні українцям сьогодні. На основі цієї інформації ми розробимо сервіси, які будуть максимально зручні для кожного українця.
📌 Щоб подякувати за ваш час ми щотижня ми розігруємо 5 000 гривень серед учасників опитування.
🕒15 хвилин вашого часу = кращі послуги для всіх + шанс виграти 5 000 гривень щотижня!

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За матеріалами:
Finance.ua
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