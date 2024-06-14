Акціонери Tesla схвалили виплату рекордних $56 млрд Маску — Finance.ua

Акціонери Tesla схвалили виплату рекордних $56 млрд Маску Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Акціонери Tesla схвалили виплату рекордних $56 млрд Маску

Акціонери Tesla проголосували за схвалення пакета виплат генеральному директору компанії Ілону Маску в розмірі 56 млрд доларів, а також за перенесення штаб-квартири виробника електромобілів до Техасу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що таке рішення дає Tesla більше шансів у суді штату Делавер, який раніше скасував пакет виплат. Голосування також стало великою перемогою для Маска та правління.

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Пакет виплат, схвалений 2018 року, передбачає надання Маску акцій Tesla, які він може згодом конвертувати в готівку, якщо компанія досягне певних цільових показників щодо зростання та ринкової вартості.

Це рішення сталося на тлі суперечок щодо того, чи дійсно Маск заробив цю виплату. Деякі інвестори стверджують, що пакет надмірно щедрий і що бізнесмен вже має значну вигоду від зростання акцій Tesla.

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Однак прихильники Маска стверджують, що він відіграв ключову роль у перетворенні Tesla на одного з найуспішніших автовиробників у світі й заслуговує на винагороду за свої досягнення.

Нагадаємо, компенсаційна угода між Маском та Tesla стала найбільшою у корпоративній історії світу. Укладена у 2018 році, саме вона минулого року зробила гендиректора компанії найбагатшою людиною на планеті. Згідно з угодою, Маск має отримати гроші, якщо ринкова капіталізація компанії зросте на 50 мільярдів доларів. У 2023 році Tesla досягла цільового рівня доходів.

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