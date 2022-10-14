Акціонери Альфа-Банку Україна готові як докапіталізувати його на $1 млрд, так і безоплатно передати державі — Finance.ua

Акціонери Альфа-Банку Україна готові як докапіталізувати його на $1 млрд, так і безоплатно передати державі Вчора 11:15 — Фондовий ринок

Акціонери Альфа-Банку Україна готові як докапіталізувати його на $1 млрд, так і безоплатно передати державі

Акціонери Альфа-Банк у Україна підтверджують свою готовність докапіталізувати його на $1 млрд, проте у разі рішення уряду чи Національного банку щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру вони готові подарувати його акції.

Про це йдеться у листі співвласника банку Михайла Фрідмана голові НБУ Андрію Пишному, повідомляє «Інтерфакс Україна».

«На нашу думку, приватні інвестиції — це найкращий варіант... Водночас, якщо уряд або Національний банк схилиться до рішення, що Альфа-Банк Україна має контролюватись державою або іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції банку», — йдеться у документ.

Фрідман пояснює необхідність такого звернення скоординованою медіаатакою проти банку та гучними заявами в пресі щодо його майбутнього, що викликає занепокоєння клієнтів.

За його словами, у жовтні в Брюсселі заплановані зустрічі представників банку з регуляторними органами ЄС щодо можливості практичної реалізації докапіталізації на $1 млрд за рахунок заморожених санкціями коштів.

«Ми вважаємо, що в цій ситуації це абсолютно правильна, лояльна, відповідальна поведінка щодо банку, клієнтів, країни з урахуванням інвестицій, необхідних для відновлення інфраструктури України. Необхідність докапіталізації неминуче постане перед усією банківською системою. Питання за чий рахунок це буде зроблено — приватних інвесторів чи держави», — зазначив Фрідман.

На його думку, така докапіталізація буде добрим та сміливим прикладом іншим інвесторам.

«Окремо зазначу, що ми ніколи не ототожнювали інвестиції в капітал банку зі зняттям персональних санкцій. Нам дуже шкода, що в Україні інформацію було спотворено», — додав акціонер Альфа-Банку Україна.

Водночас він заявив, що акціонери з повагою поставляться до рішення державних органів передати контроль над банком державі або іншому акціонеру і не оскаржуватимуть рішення в судах.

«Ми зробимо все можливе, щоб перехідний період пройшов для клієнтів безшовно та непомітно», — наголосив Фрідман.

Він також висловив сподівання на підтримку співробітників та клієнтів банку з боку Національного банку задля координації такого переходу.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 вересня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (111,16 млрд грн) серед 67 банків, що діють у країні. За даними фінустанови, його найбільшими акціонерами наразі опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмичова, що потрапили під санкції), Михайло Фрідман (32,86%) і Петро Авен (12, 4018%), а також UniCredit SpA (Італія, 9,9%) та «Марк Фоундейшн з дослідження ракових захворювань» (3,8736%).

Болгарський ексміністр фінансів, виконавчий директор Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічний радник Єврокомісії Симеон Дянков, за погодженням з НБУ, є довіреною особою Нацбанку з пакетів Косогова, Фрідмана та Авена, які також потрапили під санкції.

На початку червня Дянков повідомив про роботу банку з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію за рахунок субординованого боргу на $1 млрд із коштів низки його акціонерів, які потрапили під санкції.

Голова наглядової ради Альфа-Банку Україна Роман Шпек уточнював агентству «Інтерфакс-Україна», що сума $1 млрд викликана як можливою потребою в $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу в 2023 році, так і бажанням мати ресурс для збільшення кредитування.

Водночас Верховна Рада минулого тижня ухвалила закон «Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану», який передбачає націоналізацію без докапіталізації з боку держави.

Документ також встановлює, що відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим лише після компенсації збитків державі Україна від росії і виключно за рахунок таких коштів. Згідно з визначенням НБУ в країні зараз 14 системно важливих банків, однак і депутати, і експерти вказують, що йдеться саме про Альфа-Банк Україна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.