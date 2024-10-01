Акції європейських автовиробників падають: що відбувається — Finance.ua

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Акції європейських автовиробників падають: що відбувається

Технології&Авто
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Акції європейських автовиробників падають: що відбувається
Акції європейських автовиробників падають: що відбувається
Акції європейських автомобілевиробників впали і втратили десять млрд доларів вартості.
Про це повідомляє Reuters.
Європейські автомобільні акції впали майже на 4% в понеділок після того, як попередження від Stellantis, Volkswagen і Aston відродило занепокоєння щодо перспектив прибутків сектору в цьому році, затьмарених сповільненням попиту і агресивною китайською конкуренцією.
Це падіння знищило ринкову вартість індексу STOXX Auto & Parts майже на 10 млрд дол Акції Stellantis, що котируються в Парижі та Мілані, впали на 14% після того, як компанія знизила прогнози і заявила, що втратить більше грошей, ніж очікувалося спочатку.
Stellantis, автовиробник № 5 в Європі за ринковою вартістю і власник брендів Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen і Peugeot, послався на погіршення галузевих тенденцій, збільшення витрат на капітальний ремонт свого бізнесу в США і китайську конкуренцію на ринку електромобілів.
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Аналітики прогнозують падіння прибутків майже на 14% у 2024 році, що знаменує собою зміну тенденції порівняно з роками після пандемії, коли перебої в ланцюжках постачань дозволили автовиробникам підвищити ціни.
За матеріалами:
Економічна Правда
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