Акції європейських автовиробників падають: що відбувається — Finance.ua

Акції європейських автовиробників падають: що відбувається 01.10.2024, 00:11 — Технології&Авто

Акції європейських автовиробників падають: що відбувається

Акції європейських автомобілевиробників впали і втратили десять млрд доларів вартості.

Про це повідомляє Reuters.

Європейські автомобільні акції впали майже на 4% в понеділок після того, як попередження від Stellantis, Volkswagen і Aston відродило занепокоєння щодо перспектив прибутків сектору в цьому році, затьмарених сповільненням попиту і агресивною китайською конкуренцією.

Це падіння знищило ринкову вартість індексу STOXX Auto & Parts майже на 10 млрд дол Акції Stellantis, що котируються в Парижі та Мілані, впали на 14% після того, як компанія знизила прогнози і заявила, що втратить більше грошей, ніж очікувалося спочатку.

Stellantis, автовиробник № 5 в Європі за ринковою вартістю і власник брендів Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen і Peugeot, послався на погіршення галузевих тенденцій, збільшення витрат на капітальний ремонт свого бізнесу в США і китайську конкуренцію на ринку електромобілів.

Аналітики прогнозують падіння прибутків майже на 14% у 2024 році, що знаменує собою зміну тенденції порівняно з роками після пандемії, коли перебої в ланцюжках постачань дозволили автовиробникам підвищити ціни.

Економічна Правда За матеріалами:

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