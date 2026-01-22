0 800 307 555
Акції технологічних компаній зростають: Трамп заявив про досягнення «рамкової» угоди

Акції технологічних компаній зросли в середу після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США досягли «рамкової» угоди з НАТО щодо Гренландії та зменшив свої тарифні погрози щодо Європи.
Трамп оголосив про це в публікації для Truth Social і сказав, що утримається від запровадження мит, запланованих на 1 лютого, щодо кількох європейських країн.
«Це рішення, якщо його буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО», — написав він.
Акції компаній-виробників мікросхем очолили зростання технологічного сектору.
Intel зросли майже на 12%, тоді як акції Advanced Micro Devices, Arm Holdings, Western DigitalіMicron Technology підскочили більш ніж на 6% кожен. Marvell Technology додав 3,5%.
Акції зросли раніше того ж дня після того, як Трамп виключив застосування військової сили в Гренландії, що послабило геополітичні побоювання, які спричинили глобальний розпродаж на початку тижня.
У вівторок акції технологічних компаній були продані після того, як Трамп пообіцяв запровадити нові тарифи проти восьми країн, які виступали проти придбання США Гренландії, коли лідери країн зібралися в Давосі, Швейцарія, на Всесвітній економічний форум.
