Акції російських компаній примусово виведуть з іноземних бірж — Finance.ua

Лістинг має припинитися за 10 днів з моменту опублікування закону. І протягом 5 днів компанії мають надати підтверджувальні документи до Банку росії.
При цьому уряд рф має право дозволити обіг депозитарних розписок, які були випущені раніше. Рішення про такі вийнятки буде приймати спеціально створена у мінфіні росії комісія.
Власники депозитарних розписок, встановлені на дату набуття чинності законом, автоматично отримають натомість акції відповідних російських емітентів, однак на російському фондовому ринку.
Уряд рф підготував такі зміни після обвалу акцій російських компаній на Лондонській біржі.
Падіння відбулося в кінці лютого на тлі новин про санкції, запроваджені у відповідь на воєнне вторгнення в Україну. Вартість депозитарних розписок Сбєрбанку впала до 1 центу, розписки Газпрому подешевшали на 89%, Лукойлу — на 97,2%. Після цього LSE 3 березня зупинила торги цінними паперами 27 російських компаній.