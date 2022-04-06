Акції російських компаній примусово виведуть з іноземних бірж — Finance.ua
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Акції російських компаній примусово виведуть з іноземних бірж

Вчора 21:30Фондовий ринок
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Акції російських компаній примусово виведуть з іноземних біржАкції російських компаній примусово виведуть з іноземних бірж
росія вдалася до автосанкцій. Держдума рф ухвалила закон, який забороняє розміщувати акції російських компаній на іноземних майданчиках та зобов’язує провести делістинг уже існуючих.
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
Лістинг має припинитися за 10 днів з моменту опублікування закону. І протягом 5 днів компанії мають надати підтверджувальні документи до Банку росії.
При цьому уряд рф має право дозволити обіг депозитарних розписок, які були випущені раніше. Рішення про такі вийнятки буде приймати спеціально створена у мінфіні росії комісія.
Власники депозитарних розписок, встановлені на дату набуття чинності законом, автоматично отримають натомість акції відповідних російських емітентів, однак на російському фондовому ринку.
Уряд рф підготував такі зміни після обвалу акцій російських компаній на Лондонській біржі.
Падіння відбулося в кінці лютого на тлі новин про санкції, запроваджені у відповідь на воєнне вторгнення в Україну. Вартість депозитарних розписок Сбєрбанку впала до 1 центу, розписки Газпрому подешевшали на 89%, Лукойлу — на 97,2%. Після цього LSE 3 березня зупинила торги цінними паперами 27 російських компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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