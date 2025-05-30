Apple запустила програму, яка передбачає самостійний ремонт — Finance.ua

Apple запустила програму, яка передбачає самостійний ремонт Сьогодні 04:22 — Фондовий ринок

Apple запустила програму, яка передбачає самостійний ремонт

Компанія Apple запустила програму Self Service Repair, яка передбачає самостійний ремонт.

Нагадамо, що до 2021 року єдиним надійним способом відремонтувати iPhone було звернення до авторизованих сервісних центрів Apple або до незалежних постачальників послуг, які пройшли кваліфікацію.

Після того, як у 2023 році програма охопила ноутбуки MacBook, черга дійшла до планшетів iPad.

Тепер користувачі можуть отримати доступ до офіційних інструкцій та оригінальних запчастин — таких як дисплеї, акумулятори, камери та порти заряджання. Проте підтримка поширюється не всі моделі iPad.

В даний час до списку входять:

iPad Air (на базі M 2 та новіше)

та новіше) iPad Pro (на базі M 4 )

) iPad mini (на базі A17 Pro)

iPad (на базі A16)

З урахуванням нових пристроїв, програма Self Service Repair тепер охоплює 65 моделей пристроїв та доступна у 33 країнах. Влітку цього року до програми також приєднається Канада.

iLenta За матеріалами:

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