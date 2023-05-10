Акції PayPal впали до 5-річного мінімуму — Finance.ua

Акції PayPal впали до 5-річного мінімуму Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Акції PayPal впали до 5-річного мінімуму

Акції PayPal Holdings у вівторок, 9 травня, впали на 12%. І хоча квартальний прибуток PayPal перевершив очікування аналітиків, інвестори занепокоєні щодо складних операційних умов компанії.

Інвестори почали розпродаж акцій після оприлюднення позитивного квартального звіту.

PayPal повідомила про прибуток у I кварталі в розмірі $1,17 долара на акцію при доході в $7,04 млрд, що перевищило очікування Уолл-стріт у $0,98 долара на акцію при прибутку від продажів у $6,2 млрд. PayPal орієнтувався на прибуток у другому кварталі від $1,15 до $1,17 на акцію, що значно перевищує консенсус-оцінку в $1,04 на акцію.

За рік PayPal очікує заробити $4,95 на акцію. Консенсус-оцінка становить $4,36 за акцію.

PayPal повідомила про загальний обсяг платежів у $354,5 млрд, що на 10% більше, ніж у минулому році, або на 12% з поправкою на коливання курсу. Платіжні операції зросли на 13% до 5,8 млрд.

Незважаючи на оптимістичні прогнози, PayPal стає обережнішою. Компанія зменшила прогноз збільшення операційної рентабельності за весь 2023 рік зі 125 до 100 базисних пунктів, частково через силу нижчої рентабельності небрендованих кас.

Тімоті Чіодо з Credit Suisse змінив свій рейтинг акцій з «купити» на «утримувати», знизивши цільову ціну з $100 до $85 за акцію.

В середньому аналітики мають консенсусну цільову ціну у $115,2, що передбачає потенціал зростання понад 72%.

Водночас акції PayPal знаходяться на 5-річному мінімумі, суттєво втративши в останні роки після ковідного зростання в 2020—2021 роки.

Акції PayPal впали більш ніж на 75% порівняно з максимумом 2021 року, і інвестори все ще чекають, щоб побачити, наскільки успішно компанія зробить перехід від швидкозростаючого стартапу до більш відомого технологічного гіганта.

Останній квартал дав натяки на те, що PayPal рухається в правильному напрямку, але все ще є достатньо причин для занепокоєння, тому що інвестори не схильні поспішати та купувати акції.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.