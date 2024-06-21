Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки — Finance.ua

Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки

Акції компанії Nvidia зросли більш ніж на 1000% з жовтня 2022 року, що викликало дилему у інвесторів: продавати акції зараз, утримувати їх в очікуванні подальшого зростання або ж вкладати в них додаткові кошти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, за останні 12 місяців акції компанії зросли на 206%.

«Бики» акцій Nvidia вважають, що зростання продовжиться, оскільки компанія є лідером у галузі чипів штучного інтелекту. Очікується, що доходи компанії подвояться цього фінансового року до 120 мільярдів доларів, а в наступному році зростуть до 160 мільярдів доларів.

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Однак, висока оцінка акцій компанії робить їх більш вразливими до різких падінь у разі негативних новин.

«Те, що компанія робила в минулому… не повинно впливати на прийняття інвестиційних рішень, — сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services. — Однак для таких акцій, як Nvidia, дуже важко не брати це до уваги при прийнятті інвестиційного рішення, тому що ви відчуваєте, що вас переслідують».

Досі траєкторія цін на акції Nvidia винагороджувала «бичачих» інвесторів і карала тих, хто сумнівався. У 2024 році акції компанії зросли на 164%, її ринкова вартість підскочила до понад 3,2 трильйона доларів, ненадовго випередивши Microsoft і Apple цього тижня.

Оптимістично налаштовані інвестори вказують на домінування Nvidia в секторі виробництва ШІ-чіпів як на ключову причину їхнього бичачого настрою.

Висока продуктивність чіпів Nvidia ускладнює їх заміну в центрах обробки даних ШІ. Цьому сприяє і власне програмне забезпечення, яке розробники використовують для програмування ШІ-процесорів.

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Інші інвестори та аналітики з обережністю ставляться до перспектив Nvidia досягти приголомшливих успіхів у майбутньому.

За словами Гіла Лурії, аналітика D.A. Davidson, Nvidia має «справді революційний» продукт і демонструє «безпрецедентне зростання». Тим не менш, він має «нейтральний» рейтинг акцій і цінову мету в $90, порівняно з ціною акцій в $130,78 у четвер.

Заглядаючи на кілька років вперед, Лурія сказав, що він сумнівається в тому, що клієнти Nvidia витратять достатньо коштів, щоб вплинути на прогнози прибутку на Уолл-стріт, які підтримують оцінку компанії.

«Обережність щодо Nvidia пов’язана з довгостроковими перспективами, — сказав Лурія. — Такий тип продуктивності дуже важко підтримувати».

Економічна Правда За матеріалами:

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