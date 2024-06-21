Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки

Фондовий ринок
33
Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки
Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки
Акції компанії Nvidia зросли більш ніж на 1000% з жовтня 2022 року, що викликало дилему у інвесторів: продавати акції зараз, утримувати їх в очікуванні подальшого зростання або ж вкладати в них додаткові кошти.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Зокрема, за останні 12 місяців акції компанії зросли на 206%.
«Бики» акцій Nvidia вважають, що зростання продовжиться, оскільки компанія є лідером у галузі чипів штучного інтелекту. Очікується, що доходи компанії подвояться цього фінансового року до 120 мільярдів доларів, а в наступному році зростуть до 160 мільярдів доларів.
Читайте також
Однак, висока оцінка акцій компанії робить їх більш вразливими до різких падінь у разі негативних новин.
«Те, що компанія робила в минулому… не повинно впливати на прийняття інвестиційних рішень, — сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services. — Однак для таких акцій, як Nvidia, дуже важко не брати це до уваги при прийнятті інвестиційного рішення, тому що ви відчуваєте, що вас переслідують».
Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки
Досі траєкторія цін на акції Nvidia винагороджувала «бичачих» інвесторів і карала тих, хто сумнівався. У 2024 році акції компанії зросли на 164%, її ринкова вартість підскочила до понад 3,2 трильйона доларів, ненадовго випередивши Microsoft і Apple цього тижня.
Оптимістично налаштовані інвестори вказують на домінування Nvidia в секторі виробництва ШІ-чіпів як на ключову причину їхнього бичачого настрою.
Висока продуктивність чіпів Nvidia ускладнює їх заміну в центрах обробки даних ШІ. Цьому сприяє і власне програмне забезпечення, яке розробники використовують для програмування ШІ-процесорів.
Читайте також
Інші інвестори та аналітики з обережністю ставляться до перспектив Nvidia досягти приголомшливих успіхів у майбутньому.
За словами Гіла Лурії, аналітика D.A. Davidson, Nvidia має «справді революційний» продукт і демонструє «безпрецедентне зростання». Тим не менш, він має «нейтральний» рейтинг акцій і цінову мету в $90, порівняно з ціною акцій в $130,78 у четвер.
Заглядаючи на кілька років вперед, Лурія сказав, що він сумнівається в тому, що клієнти Nvidia витратять достатньо коштів, щоб вплинути на прогнози прибутку на Уолл-стріт, які підтримують оцінку компанії.
«Обережність щодо Nvidia пов’язана з довгостроковими перспективами, — сказав Лурія. — Такий тип продуктивності дуже важко підтримувати».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.