Акції Microsoft і Meta падають через слабкі прогнози зростання — Finance.ua

Акції Microsoft і Meta падають через слабкі прогнози зростання Сьогодні 04:46 — Фондовий ринок

Microsoft і Meta повідомили про прибутки за вересневий квартал, які перевершили очікування ринку, але не змогли вразити інвесторів своїми прогнозами, що призвело до падіння акцій обох компаній більш ніж на 3% на позачергових торгах. З початку року акції Microsoft зросли на 16%, а акції Meta зросли на 68% цього року, коли ринки закрилися в середу.

Деякі спільні риси в їхніх звітах про прибутки полягають у тому, що обидві компанії, орієнтовані на штучний інтелект (ШІ), інвестували значні кошти в інфраструктуру ШІ, що викликало занепокоєння щодо того, чи виправдовують темпи їхнього зростання мільярдні витрати. Тим часом два улюбленці Уолл-стріт зіткнулися з різними конкретними проблемами — обмеженість потужностей Microsoft і перевитрати Meta. Схоже, що вони не задовольнили інвесторів своїм консервативним поглядом на поточні проблеми, з якими вони стикаються.

Реакція ринків на розпродаж також може бути пов’язана з вражаючими результатами прибутку Alphabet день тому, оскільки інвестори встановили високу планку очікувань.

Зростання Microsoft Azure сповільнюється

Прибутки Microsoft за перший квартал 2025 фінансового року показують, що зростання хмари Azure сповільнилося до 34% в річному обчисленні в постійній валюті з 35% у попередньому кварталі. У серпні компанія переглянула звіт за червневий квартал, перенісши частину доходів від послуг мобільності та безпеки на програмне забезпечення Office. Такий підхід призвів до перегляду темпів зростання Azure до 34% з 29% раніше.

Незважаючи на стабільне зростання у своєму найбільш конкурентному сегменті, конкуруючи з AWS від Amazon та Google Cloud від Alphabet, Microsoft надала невтішні прогнози, очікуючи зростання від 33% до 32% у постійній валюті в поточному кварталі, що свідчить про подальше уповільнення темпів зростання. Фінансовий директор Емі Худ заявила під час телефонного дзвінка, що деякі потужності центрів обробки даних, на яких Microsoft зосередилася в своєму просуванні в ШІ, не принесли очікуваних результатів через дефіцит пропозиції, що, ймовірно, стримуватиме зростання доходів у хмарі Azure в грудневому кварталі.

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