Акції Microsoft і Meta падають через слабкі прогнози зростання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Акції Microsoft і Meta падають через слабкі прогнози зростання

Фондовий ринок
20
Microsoft і Meta повідомили про прибутки за вересневий квартал, які перевершили очікування ринку, але не змогли вразити інвесторів своїми прогнозами, що призвело до падіння акцій обох компаній більш ніж на 3% на позачергових торгах. З початку року акції Microsoft зросли на 16%, а акції Meta зросли на 68% цього року, коли ринки закрилися в середу.
Деякі спільні риси в їхніх звітах про прибутки полягають у тому, що обидві компанії, орієнтовані на штучний інтелект (ШІ), інвестували значні кошти в інфраструктуру ШІ, що викликало занепокоєння щодо того, чи виправдовують темпи їхнього зростання мільярдні витрати. Тим часом два улюбленці Уолл-стріт зіткнулися з різними конкретними проблемами — обмеженість потужностей Microsoft і перевитрати Meta. Схоже, що вони не задовольнили інвесторів своїм консервативним поглядом на поточні проблеми, з якими вони стикаються.
Реакція ринків на розпродаж також може бути пов’язана з вражаючими результатами прибутку Alphabet день тому, оскільки інвестори встановили високу планку очікувань.

Зростання Microsoft Azure сповільнюється

Прибутки Microsoft за перший квартал 2025 фінансового року показують, що зростання хмари Azure сповільнилося до 34% в річному обчисленні в постійній валюті з 35% у попередньому кварталі. У серпні компанія переглянула звіт за червневий квартал, перенісши частину доходів від послуг мобільності та безпеки на програмне забезпечення Office. Такий підхід призвів до перегляду темпів зростання Azure до 34% з 29% раніше.
Незважаючи на стабільне зростання у своєму найбільш конкурентному сегменті, конкуруючи з AWS від Amazon та Google Cloud від Alphabet, Microsoft надала невтішні прогнози, очікуючи зростання від 33% до 32% у постійній валюті в поточному кварталі, що свідчить про подальше уповільнення темпів зростання. Фінансовий директор Емі Худ заявила під час телефонного дзвінка, що деякі потужності центрів обробки даних, на яких Microsoft зосередилася в своєму просуванні в ШІ, не принесли очікуваних результатів через дефіцит пропозиції, що, ймовірно, стримуватиме зростання доходів у хмарі Azure в грудневому кварталі.
За матеріалами:
expert.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.