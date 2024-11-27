Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму — Finance.ua

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Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму

Фондовий ринок
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Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму
Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму
Акції російського Газпрому різко впали, досягнувши менше $1 за одиницю на тлі ослаблення російського рубля, викликаного новими санкціями США.
Про це пише Investing.com із посиланням на дані торгів.
В рублевому еквіваленті ціна акцій наближається до історичних мінімумів. До цього, на піку, одна акція Газпрому коштувала $8,5 — у вісім разів більше, ніж зараз.
Станом на 15:13 акції Газпрому залишалися на рівні 113,79 рублів за папір. В той час як долар в рф коштував — 114,4 рубля.
Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму
Раніше повідомлялося, що станом на 27 листопала 2024 року російський рубль продовжував різке падіння до іноземних валют, на майданчиках його курс досяг 108,7 рубля за долар і 114,15 рубля за євро. Це нові мінімуми для російської валюти за останні 32 місяці.
З початку року рубль втратив до долара 21%, а за останній місяць — 11%, а до євро — 15% і 8%, відповідно.
За матеріалами:
НВ
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