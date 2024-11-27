Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму — Finance.ua

Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Акції Газпрому обвалилися до історичного мінімуму

Акції російського Газпрому різко впали, досягнувши менше $1 за одиницю на тлі ослаблення російського рубля, викликаного новими санкціями США.

Про це пише Investing.com із посиланням на дані торгів.

В рублевому еквіваленті ціна акцій наближається до історичних мінімумів. До цього, на піку, одна акція Газпрому коштувала $8,5 — у вісім разів більше, ніж зараз.

Станом на 15:13 акції Газпрому залишалися на рівні 113,79 рублів за папір. В той час як долар в рф коштував — 114,4 рубля.

Раніше повідомлялося, що станом на 27 листопала 2024 року російський рубль продовжував різке падіння до іноземних валют, на майданчиках його курс досяг 108,7 рубля за долар і 114,15 рубля за євро. Це нові мінімуми для російської валюти за останні 32 місяці.

З початку року рубль втратив до долара 21%, а за останній місяць — 11%, а до євро — 15% і 8%, відповідно.

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