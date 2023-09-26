Акції Evergrande падають другий день поспіль після того, як її підрозділ пропустив виплату за облігаціями — Finance.ua
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Акції Evergrande падають другий день поспіль після того, як її підрозділ пропустив виплату за облігаціями

Фондовий ринок
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Акції Evergrande падають другий день поспіль після того, як її підрозділ пропустив виплату за облігаціями
Акції Evergrande падають другий день поспіль після того, як її підрозділ пропустив виплату за облігаціями
Акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями.
Про це пише Reuters.
Основний внутрішній підрозділ Evergrande, Hengda Real Estate Group, заявив пізно ввечері 25 вересня на Шеньчженьській фондовій біржі, що не зміг виплатити основну суму і відсотки за облігаціями на суму 4 мільярди юанів (547 мільйонів доларів США), які повинні були бути виплачені до 25 вересня.
«Ця новина з’явилася після того, як на вихідних Evergrande заявила, що не може випустити нові боргові зобов’язання через триваюче розслідування щодо Hengda, в результаті чого ціна акцій Evergrande впала на 22% в понеділок.
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Hengda заявила, що буде вести активні переговори з власниками облігацій з метою якнайшвидшого досягнення рішення, одночасно працюючи над вирішенням боргових ризиків і захистом прав та інтересів кредиторів", — пише агентство.
Пропущений платіж є ще однією невдачею для Evergrande, яка пережила одну кризу за іншою після того, як її фінансові проблеми стали надбанням громадськості в 2021 році, а пізніше того ж року вона оголосила дефолт за своїми борговими зобов’язаннями.
Evergrande шукає схвалення кредиторів на свої пропозиції щодо реструктуризації боргу на суму 31,7 мільярда доларів, що включає облігації, заставу та зобов’язання зворотного викупу.
Згідно з планом, оприлюдненим у березні цього року, Evergrande запропонувала кредиторам різні варіанти, включаючи обмін частини їхніх боргових зобов’язань на нові облігації з терміном погашення від 10 до 12 років.
Нагадаємо, китайський девелопер Evergrande заявив, що, у зв’язку з розслідуванням щодо її флагманського підрозділу Hengda Real Estate Group, він не зміг виконати вимоги для випуску нових облігацій в рамках плану реструктуризації боргу.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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