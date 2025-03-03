Академія Мінфін запускає новий воркшоп для криптоінвесторів: деталі — Finance.ua

Академія Мінфін запускає новий воркшоп для криптоінвесторів: деталі Сьогодні 09:40 — Криптовалюта

Академія Мінфін запускає новий воркшоп для криптоінвесторів: деталі

Криптовалюта вже декілька років поспіль залишається одним із найцікавіших інвестиційних інструментів для українців. Разом з тим для багатьох цей інструмент є одним із найнезрозуміліших. Оновлений воркшоп від Академії Мінфін «Криптопрорив 2.0.» допоможе детальніше розібратися в цьому питанні як новачкам, так і поглибити знання професійних інвесторів.

Що відомо про воркшоп «Криптопрорив 2.0»?

Воркшоп триватиме два дні поспіль. 13 березня — для початківців. 14 березня — для тих інвесторів, які мають досвід в інвестуванні в криптовалюти.

Воркшоп 13 березня для студентів базового рівня навчить їх:

як купувати криптовалюту;

як зберігати та аналізувати монети;

як розбиратися, що потрібно знати перед стартом інвестування у криптовалюту;

хто основні гравці ринку;

якими є ризики для початківців;

як обрати біржу для купівлі криптовалюти;

що потрібно знати про гаманці і безпеку;

як аналізувати криптовалюту перед покупкою тощо.

Воркшоп 14 березня для студентів просунутого рівня поглибить знання інвесторів про:

стратегії інвестування;

оцінку активів;

роботу з автоматизованими інструментами;

фондові активи, пов’язані з криптовалютою;

плюси та мінуси криптовалютних акцій;

криптоботи та автоматизований трейдинг;

глибший фундаментальний аналіз криптовалюти перед інвестуванням;

оцінку перспективності альткоїнів:

стратегії довгострокового інвестування тощо.

Проводити воркшоп буде експерт Академії Мінфін, автор статей на сайті Finance.ua Михайло Серюга. Він почав інвестувати ще в 2009 році, а з 2013 року професійно інвестує у криптовалюти. Сьогодні Серюга веде публічний криптопортфель на сайті «Мінфін», який у 2023 році забезпечив дохідність до 40% на альткоїнах і до 20% на фундаментальних активах. У 2024 році портфель було оновлено, а його прибутковість на ключових проєктах вже досягла близько 45%.

У листопаді 2024 року експерт виклав оновлені дані критопортфелю та проаналізував, які фактори сприяють початку альтсезону, описав зміни в регуляторній політиці, які можуть вплинути на ринок та показав перспективи альтернативних токенів.

Для кого воркшоп може бути корисним?

На фоні нестабільності на ринку криптовалюти, який безпосередньо залежить від фондового ринку та прийнятих адміністрацією Дональда Трампа законів, воркшоп стане в нагоді не тільки інвесторам-початківцям, але і професіоналам. Адже всі нові обставини на ринку — це не привід не інвестувати, а навпаки нагода розібратися в усіх деталях, щоб приймати зважені і дієві рішення.

Тому не зволікайте і реєструйтеся на воркшоп, який відбудеться вже зовсім скоро. Адже інвестиції у знання платять найкращі дивіденди.

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