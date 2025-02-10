Академія Мінфін готує спеціальні подарунки до Дня закоханих: деталі акції — Finance.ua
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Академія Мінфін готує спеціальні подарунки до Дня закоханих: деталі акції

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Академія Мінфін готує спеціальні подарунки до Дня закоханих: деталі акції
Академія Мінфін готує спеціальні подарунки до Дня закоханих: деталі акції
День закоханих — це можливість нагадати про любов та турботу до близьких. Та часом романтику порушують буденні труднощі, зокрема і фінансові. Партнери, починаючи жити разом і формувати сімейний бюджет, зіштовхуються з нерозумінням одне одного.
Шукати першопричини цього можна будь-де: від звичок та прикладів з дитинства до нестачі фінансової освіти у школі. Однак важливо не стільки знайти їх, як знати, як впоратися із викликами. На допомогу прийде курс від Академії Мінфін «Інвестиційний трамплін» зі спеціальною акцією до Дня закоханих.
Умови акції прості: купуєте курс в період з 10 по 16 лютого 2025 року включно і отримайте можливість безкоштовного доступу до цього курсу для партнера, друга чи члена сім’ї. Тож якщо ви шукаєте подарунок до Дня закоханих, можливо, він вже вас знайшов!

Про курс

Курс «Інвестиційний трамплін» допоможе:
  • ефективно управляти особистими фінансами;
  • почати інвестувати;
  • розібратися в інвестиційних інструментах;
  • сформувати стійкі фінансові звички, щоб безперервного нарощувати капітал;
  • дізнатися, як впоратися з емоціями, щоб досягти максимальної віддачі від своїх інвестицій.
Навчання складається з 16 занять, які триватимуть протягом 14 днів. Слухачами можуть стати інвестори-початківці, фрілансери з нерегулярним доходом, сімейні люди і загалом усі, хто перебувають у стосунках і прагнуть сформувати стійкі фінансові звички. Усі деталі можна дізнатися за посиланням.
Купуйте курс і отримуйте знання для двох — за ціною одного. Поспішіть скористатися вигідною акційною пропозицією від Академії Мінфін та вже сьогодні поділитися курсом зі своєю близькою людиною.

👉 Хочу скористатися пропозицією

За матеріалами:
Finance.ua
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