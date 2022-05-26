Академія будівництва України пропонує формат 8-квартирних будинків для оперативного будівництва житла — Finance.ua

Академія будівництва України пропонує формат 8-квартирних будинків для оперативного будівництва житла

Вчора 17:47 — Нерухомість

Академія будівництва України пропонує формат 8-квартирних будинків для оперативного будівництва житла

Академія будівництва України планує реалізацію проєкту швидкого зведення житла у форматі 8-квартирних будинків для українців, які втратили житло.

«Безумовно, великі проєкти багатоповерхового житла, які ініціює Офіс президента та Мінрегіон, відновлення інфраструктури та інженерних мереж для таких проєктів швидко не здійснюватимуться. Ми запропонували універсальніший формат житлового будинку для територіальних громад — це 8-квартирний житловий будинок. Ми пропрацювали близько 30 ескізних проєктів і вийшли на фінішну пряму щодо затвердження проєктної документації», — розповів академік Академії будівництва України, директор науково-технічного центру Іван Перегінець під час пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

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За його словами, вже заплановано співпрацю з низкою ОТГ для реалізації проєкту, розроблено меморандуми про виділення землі. Окрім того, експерти розробили ресурсні відомості для проєкту.

Перегінець зазначив, що будівництво таких будинків займе близько 60 днів, що дасть змогу швидко розселити людей, які потребують житла. Невелика площа забудови дасть змогу реалізувати проєкт у вигляді мікрорайонів.

Для фінансування проєкту створено спеціальний фонд «Міжнародний будівельний фонд «Україна», наголосив експерт.

«Гадаю, що почнемо над цим працювати буквально за місяць-два. Запрошую всіх голів територіальних громад звертатися щодо цього до Академії будівництва», — додав Перегінець.

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