AirPods Pro офіційно стали слуховим апаратом — вперше в історії галузі — Finance.ua
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AirPods Pro офіційно стали слуховим апаратом — вперше в історії галузі

Технології&Авто
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AirPods Pro офіційно стали слуховим апаратом — вперше в історії галузі
AirPods Pro офіційно стали слуховим апаратом — вперше в історії галузі, www.cnet.com
Американські регулятори дозволили Apple додати у навушники AirPods Pro функцію, яка дозволить використовувати їх як слухові апарати. Здається, виробники слухових апаратів панікують.
Раніше цього тижня компанія оновила AirPods Pro 2. Оновлення програмного забезпечення дозволить людям перевірити свій слух, а потім отримати допомогу в повсякденному житті, а також в онлайн-трансляціях.

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Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) у четвер дозволило використовувати функцію слухових апаратів для пристроїв, зазначивши, що дослідження показало, що користувачі вважають їх такими ж корисними, як і звичні слухові апарати.
Ціна AirPods Pro 2 становить 249 доларів, що значно нижче, ніж середня ціна слухових апаратів клінічного класу.

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Нова функція AirPods Pro 2 з допомогою iPhone або iPad допоможе перевіряти слух і створювати профіль слуху користувача, який зберігається в приватному додатку Apple Health. Тест займає близько п’яти хвилин й полягає у відтворенні звуків різної гучності та частоти. Потім результати використовуються для калібрування слухового апарату. Цей профіль також автоматично застосовується до музики, фільмів, ігор і телефонних дзвінків.
Виробник iPhone планує зробити функції доступними в більш ніж 100 країнах у найближчі місяці, очікуючи дозволу відповідних органів охорони здоров’я.
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