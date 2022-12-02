Airbus заплатить 15,9 млн євро, щоб закрити розслідування про корупцію у Франції — Finance.ua
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Airbus заплатить 15,9 млн євро, щоб закрити розслідування про корупцію у Франції

Фондовий ринок
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Французький суддя дозволив європейській аерокосмічній компанії Airbus виплатити 15,9 млн євро, щоб уникнути розслідування корупції щодо операцій з літаками в Лівії та Казахстані в період з 2006 по 2011 рік.
Про це інформує AFP.
Прокуратура Національного управління боротьби з фінансовими злочинами Франції (PNF), яка на початку цього місяця досягла угоди з Airbus, заявила, що штраф був «справедливим і доречним».
Здійснення платежу дозволяє Airbus уникнути визнання злочинної діяльності, а це означає, що компанія може брати участь у торгах на отримання державних контрактів.
У січні 2020 року компанія уклала угоду про визнання провини, щоб виплатити загалом 3,6 мільярда євро у вигляді штрафів Великої Британії, Франції та США для врегулювання позовів щодо корупції за кількома контрактами за участю посередників.
Слідчі, які вивчають підозри у незаконному фінансуванні Лівією кампанії Ніколя Саркозі на пост президента Франції у 2007 році, виявили продаж у 2006 році 12 літаків Airbus режиму Муаммара Каддафі.
Через три тижні після закриття угоди колишній керівник Airbus, якому в березні минулого року було пред’явлено звинувачення, переказав два мільйони євро відомому посереднику Олександру Джурі.
Саркозі, який зіткнувся з низкою юридичних розслідувань після залишення посади у 2012 році, заперечує будь-яке незаконне фінансування виборчої кампанії в Лівії.
Інше розслідування про корупцію стосується відкатів щодо кількох контрактів між Францією та Казахстаном у 2009 та 2010 роках, коли Саркозі був президентом.
Угоди включали купівлю двох супутників у колишнього підрозділу Airbus Astrium, де слідчі виявили сліди платежу у розмірі 8,8 млн євро на сінгапурський рахунок, що належить гонконгській офшорній компанії Caspian Corp.
Caspian Corp. пов’язана з туніським посередником Лайсом Беном Чедлі, якому в липні 2021 року були пред’явлені звинувачення разом з колишнім керівником Airbus Олів’є Бруном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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