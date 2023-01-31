Airbus найме 13 тисяч співробітників у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Airbus найме 13 тисяч співробітників у 2023 році

Фондовий ринок
13
Airbus найме 13 тисяч співробітників у 2023 році
Airbus найме 13 тисяч співробітників у 2023 році
Європейська аерокосмічна корпорація Airbus оголосила, що цьогоріч найме понад 13 тисяч співробітників по всьому світу.
Про це повідомляється на сайті Airbus.
"Щоб підтримати нарощування виробництва комерційних літаків, відповісти на виклики в оборонній, космічній та гелікоптерній галузях, Airbus має намір найняти понад 13 тис. осіб по всьому світу у 2023 році.
Читайте також
Близько 7 тисяч з них займуть новостворені посади по всій компанії. Нові співробітники відіграватимуть важливу роль у підтримці нашого промислового зростання та амбітної дорожньої карти Airbus з декарбонізації, а також у підготовці майбутнього авіації", — йдеться у повідомленні.
«У 2022 році ми прийняли понад 13 тисяч нових співробітників до команди Airbus по всьому світу в складних умовах, які стали випробуванням нашої стійкості та привабливості як глобального роботодавця. Після успішного набору минулого року ми знову наймемо понад 13 тис. співробітників у 2023 році», — сказав директор з персоналу та робочих місць Airbus Тьєррі Баріль.
Місце для вашої реклами
Понад 9 000 з цих посад будуть створені в Європі, а решта — по всій глобальній мережі. Третина від загального набору буде призначена для нещодавніх випускників.
Наразі в компанії Airbus працює понад 130 тис. осіб у всіх її підрозділах по всьому світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.