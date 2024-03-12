Аграрії очікують менший врожай, ніж торік (інфографіка) — Finance.ua

Аграрії очікують менший врожай, ніж торік (інфографіка) Сьогодні 16:32 — Аграрний ринок

Скільки зернових експортує Україна

Українська зернова асоціація оцінює потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн т зернових та олійних.

В той час як врожай 2023 року, за оцінкою УЗА, склав 82,6 млн т зернових та олійних.

Поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи.

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Потенційне зниження врожаю в новому сезоні буде викликане скороченням посівних площ в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн т. В поточному сезоні, за оцінкою УЗА, експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн т зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Врожай пшениці в 2024 році УЗА прогнозує на рівні 20 млн т (в 2023 — 22 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн т з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть 2,4 млн т.

Врожай ячменю в 2024, за оцінкою УЗА, може скласти 4,6 млн т (в 2023 — 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн т (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн т).

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою.

Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн т, що на 3 млн т менше аніж минулого року — 29,6 млн т.

При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн т (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн т).

Врожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн т (в 2023 — 14,2 млн т). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. т (в поточному сезоні очікування 0,4 млн т), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн т. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн т.

В 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,2 млн т (в 2023 трохи більше як 4,3 млн т), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти як і в поточному сезоні - 3,6 млн т.

Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн т (в 2023 — 4,9 млн. т). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн т (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн т).

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