Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв — Finance.ua
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Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв

Особисті фінанси
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Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв
Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв
В Укрзалізниці все активніше почали діяти перекупники. Саме через них інші пасажири часто не можуть придбати квиток офіційно, адже їх просто не вистачає. Тому нараз перевізник розпочав боротьбу із перекупниками та розкриває їхні схеми.
Про них розповіли на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Схема № 1

Шахрай купує квиток заздалегідь, коли продажі тільки-но відкриваються. Він оформлює квиток на своє чи вигадане ім'я і в такому вигляді продає пасажиру. У такому випадку провідники не пустять людину в вагон, тому що ім'я у квитку не збігається з іменем у паспорті.
При цьому зловмисники обіцяють пасажирам, що в них не виникне проблем. Коли людина залишається на пероні та намагається зв’язатися зі своїм «продавцем» він уже не відповідає.
Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв

Схема № 2

Як і в попередній схемі, перекупник купує квиток заздалегідь, оформлює його на своє чи вигадане ім'я. Після того як він отримав замовлення, у графічному редакторі змінює прізвище на квитку на реальне ім'я замовника. Такі квитки насправді важко відрізнити від справжніх.
Однак працівники УЗ можуть легко перевірити різницю за допомогою сканування квитка чи звірення зі списком пасажирів. І в цьому випадку пасажир знову залишиться «за бортом».
Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв

Схема № 3

О 08:00 у перший день відкриття продажів намагаються атакувати ботами системи УЗ і за допомогою скриптів швидше за інших користувачів викуповують квитки.
Такі облікові записи постійно блокують, але й «махінатори» вигадують нові алгоритми. Якщо «перекупник» уже має замовника, він оформлює квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні, то при отриманні замовлення здає квиток, взятий раніше на довільне ім'я, і тут же викуповує на потрібне ім'я.
Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв

Схема № 4

Перекупники моніторять повернення квитків іншими пасажирами, після чого намагаються одразу їх викупити. Ця схема найпростіша, а далі шахрай може діяти за однією з описаних вище.
Афера на залізничних квитках: як не натрапити на популярні схеми махінацій шахраїв

Як в УЗ борються з перекупниками

В Укрзалізниці почали блокувати облікові записи підозрілих пасажирів.
У список потрапляють користувачі, які постійно оформлюють квитки не для себе, а на різних пасажирів (на 10 та більше протягом тижня). При цьому Укрзалізниця має послугу з оформлення групового замовлення.
Аномальна активність з повернення квитків і купівлі на інші прізвища тих же місць також може стати підставою для тимчасового блокування.
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Для того аби вчасно виявляти недобросовісних покупців аналізується аномальна активність окремих облікових записів та якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища — такі облікові записи можуть призупинятися.
«Окрім блокування облікових записів з аномальною активністю УЗ й надалі змінюватиме процеси та додаватиме онлайн-інструменти, щоб розширювати доступність квитків для добросовісних пасажирів та обмежувати самі можливості перепродавати квитки», — зазначили в УЗ.
За матеріалами:
Finance.ua
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