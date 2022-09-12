Аеропорт "Львів" може першим відновити роботу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аеропорт "Львів" може першим відновити роботу

Фондовий ринок
477
Українські аеропорти зможуть відновити свою роботу протягом двох тижнів. Головна умова — безпека.
Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ході виступу на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії YES.
За його словами, першим може запрацювати аеропорт «Львів». Міністр зазначив, що головна проблема для відновлення польотів цивільних суден — безпека, а не технічні питання.
Крім того, Кубракоа вважає, що технічно відкриття аеропорту у Львові може реалізуватися в рамках «зернової ініціативи», де Україна отримає гарантії безпеки від міжнародних партнерів і ООН.
Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявить, що аеропорт Ужгород готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші.
Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що аеропорт «Ужгород» не готовий відновити роботу найближчим часом. Аеропорт, як мінімум, не може працювати через закрите над Україною небо. У той же час немає підписаних документів з Євросоюзом про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.