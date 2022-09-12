Аеропорт "Львів" може першим відновити роботу — Finance.ua

Аеропорт "Львів" може першим відновити роботу Вчора 10:33 — Фондовий ринок

Українські аеропорти зможуть відновити свою роботу протягом двох тижнів. Головна умова — безпека.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ході виступу на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії YES.

За його словами, першим може запрацювати аеропорт «Львів». Міністр зазначив, що головна проблема для відновлення польотів цивільних суден — безпека, а не технічні питання.

Крім того, Кубракоа вважає, що технічно відкриття аеропорту у Львові може реалізуватися в рамках «зернової ініціативи», де Україна отримає гарантії безпеки від міжнародних партнерів і ООН.

Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявить, що аеропорт Ужгород готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші.

Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що аеропорт «Ужгород» не готовий відновити роботу найближчим часом. Аеропорт, як мінімум, не може працювати через закрите над Україною небо. У той же час немає підписаних документів з Євросоюзом про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.

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УНІАН За матеріалами:

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