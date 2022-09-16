Adobe купує Figma: сума угоди становить $20 млрд — Finance.ua

Adobe купує Figma: сума угоди становить $20 млрд Вчора 22:38 — Фондовий ринок

Adobe купує Figma: сума угоди становить $20 млрд, itc.ua

Американська компанія Adobe (розробник Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) домовилася щодо купівлі Figma, розробника однойменного графічного онлайн-редактора для вебдизайну. Спочатку про ймовірне підписання угоди повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела, після чого Adobe офіційно підтвердила купівлю Figma.

Сума угоди склала $20 млрд — і це, за даними Bloomberg, найбільше поглинання софтверної компанії. Спочатку повідомлялося, що сума угоди складе близько $15 млрд. Adobe виплатить обумовлену суму грошима та своїми акціями у пропорції 50/50. Станом на 2 вересня Adobe мала у своєму розпорядженні $3,87 млрд грошових коштів та їх еквівалентів.

Після завершення угоди Ділан Філд, співзасновник і генеральний директор Figma, продовжить керувати командою Figma, підпорядковуючись Девіду Вадхвані, президенту Adobe Digital Media. До завершення угоди кожна компанія продовжуватиме працювати незалежно.

Як зазначає The Verge, за останні кілька років Figma перетворилася на серйозного конкурента сервісу Adobe XD, який пропонує схожі можливості для UI/UX дизайну. Водночас сервіси для дизайнерів приносять Adobe левову частку доходу — близько 60%.Саме ці два фактори відіграли ключову роль при ухваленні рішення. В Adobe вбачають у Figma цінне доповнення до власного портфоліо, яке допоможе «прискорити зростання бізнесу та інновації».

Після оголошення угоди акції Adobe впали майже на 8% на премаркеті. Лідер у сфері програмного забезпечення для розробки графічного дизайну сильно постраждав внаслідок технологічного спаду — акції Adobe втратили більше третини своєї вартості з початку року. Водночас інвестори дедалі сильніше сумніваються у здатності Adobe втримати лідерство у сфері ПЗ для вебдизайну.

Figma — онлайн-сервіс для дизайнерів. Користується великою популярністю, база користувачів — більше 4 млн. Сервіс засновано у 2012 році, він став публічно доступним у 2016-у.

У блозі Figma запевнили, що сервіс продовжить розвиватись автономно, команда продукту залишиться. В той же час Figma зможе використати ресурси Adobe для більш швидкого зростання та впровадження нових можливостей.

Adobe же отримав популярний сервіс та зможе залишити за собою звання компанії, що створює найпопулярніші сервіси для креаторів у сфері дизайну, фото та відео.

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