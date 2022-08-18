Adidas представила бездротові навушники із сонячною батареєю — Finance.ua

Adidas представила бездротові навушники із сонячною батареєю Вчора 02:29 — Технології&Авто

Adidas представила бездротові навушники із сонячною батареєю

Компанія Adidas анонсувала бездротові повнорозмірні навушники RPT-02 SOL, які можуть забезпечити практично необмежений час автономної роботи. Новинка вже доступна для замовлення за ціною приблизно $230.

Модель накладного типу обладнана 45-мм динамічними випромінювачами з діапазоном відтворюваних частот від 20 Гц до 20 кГц. За обмін даними із джерелом сигналу відповідає контролер Bluetooth 5.2; радіус дії сягає 10 м. Пристрій має захист від вологи, поту та пилу відповідно до стандарту IPX4.

Навушники можуть заряджатися на сонці і при штучному освітленні (технологія Powerfoyle), що дозволяє добитися великої автономності. У темряві заявлений час роботи сягає 80 годин. На дротове заповнення запасу енергії через порт USB Type-C потрібно приблизно дві години.

У конструкції частково застосовується перероблений пластик. Можлива взаємодія з голосовим помічником на смартфоні. Для налаштування навушників служить мобільний додаток для операційних систем Android та iOS. Важить пристрій 256 г.

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