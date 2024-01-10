Acer представила бюджетний ноутбук із 3D-екраном — Finance.ua

Acer представила бюджетний ноутбук із 3D-екраном Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Acer представила бюджетний ноутбук із 3D-екраном

Acer представила на CES 2024 бюджетний ноутбук з технологією SpatialLabs 3D — Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition.

Пристрій має 15,6-дюймовий UHD дисплей, процесор Intel Core i7−13620H, графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 4050 та 32 ГБ ОЗП. Ноутбук підтримує Wi-Fi 6 і інтегрується з інструментами ШІ, такими як Microsoft Copilot.

Незважаючи на його здатність створювати реалістичні 3D-зображення, технологія SpatialLabs дозволяє сприймати ефект 3D лише одному користувачеві, відстежуючи рухи його очей і голови.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition з’явиться на ринку наступного місяця за ціною від $1400.

Speka За матеріалами:

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