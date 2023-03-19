Абсолютно новий Hyundai Solaris отримає адаптивний круїз-контроль — Finance.ua
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Абсолютно новий Hyundai Solaris отримає адаптивний круїз-контроль

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Ресурс Autocar India розкрив нові подробиці Hyundai Verna (так в Індії називають Solaris) нового покоління. Виявилося, що він отримає масу систем допомоги водієві.
Як повідомляється, у Verna будуть радари, ультразвукові датчики, передня та задня камери. Все це дозволить реалізувати низку систем допомоги при керуванні автомобілем, які, як запевняють у Hyundai, будуть працювати в будь-яких погодних умовах.
Серед цих систем: попередження про фронтальне зіткнення, контроль сліпих зон, утримання автомобіля у смузі руху та попередження про вихід зі смуги руху, запобігання зіткненням під час руху заднім ходом, інформування про втому водія, адаптивний круїз-контроль з автоматичною зупинкою та поновленням руху. Загалом різних систем, що працюють на підвищення безпеки, тут не менше, ніж у недешевому кросовері Geely Monjaro.
Крім всього цього в новому Verna будуть системи ABS, EBD і ESC, паркувальні датчики спереду і ззаду, електронне гальмо стоянки, система контролю тиску в шинах, система допомоги при торканні на підйомі.
Офіційна прем’єра Hyundai Verna в Індії відбудеться 21 березня. Автомобіль оснащуватиметься двома двигунами об’ємом 1,5 л: атмосферною потужністю 115 к.с. та турбованою потужністю 160 к.с. Крім цього будуть два великі екрани, акустика Bose і вентиляція сидіння.
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За матеріалами:
Ampercar
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