Абрамович продає британського телеком-оператора Truphone за 1 фунт — Finance.ua

Абрамович продає британського телеком-оператора Truphone за 1 фунт

Вчора 15:10 — Фондовий ринок

Російський олігарх Роман Абрамович продає свою британську телекомунікаційну групу Truphone за 1 фунт двом європейським технологічним підприємцям.

Про це повідомляє Financial Times

Truphone призначив спеціаліста з реструктуризації FRP Advisory провести продаж активів компанії після того, як Британія та ЄС запровадили санкції на російського мільярдера.

Компанію було оцінено в 410 млн фунтів у 2020 році. Вона отримала понад 300 млн фунтів стерлінгів інвестицій від Абрамовича та двох його російських бізнес-партнерів — Олександра Абрамова та Олександра Фролова. Абрамович володіє 23% акцій, а Абрамов та Фролов ділять решту акцій. Компанія фіксувала збитки 15 років поспіль, у тому числі — 16 млн фунтів у 2020 році.

Телекомунікаційна група займається контрактами з корпоративними клієнтами, зокрема банками, які бажають мати захищену мережу та уникати плати за роумінг для працівників. Він також надає вбудовані SIM-картки для низки технологічних компаній, наприклад, Apple.

Хакан Коч, німецький бізнесмен, який став співзасновником компанії вживаних автомобілів Auto1, та його бізнес-партнер Пірос Куссіос, колишній керівник телекомунікацій та приватний інвестор, володітимуть 90% та 10% компанії відповідно.

Хоча Auto1 раніше отримував фінансування від Target Global, фірми венчурного капіталу, якою раніше керував син Фролова, Коч каже, що ні він, ні Куссіос не мають прямих стосунків із жодним із нинішніх власників Truphone і ніколи з ними не зустрічалися.

У рамках продажу, який, як очікується, завершиться цього місяця, нинішні власники зобов’язалися інвестувати понад 10 млн фунтів у бізнес і візьмуть на себе певні договірні зобов’язання, за словами людей, знайомих із угодою.

Разові платежі та борги, включаючи штраф у розмірі 660 тисяч доларів від Федеральної комісії зі зв’язку США, пов’язаний з неправильною інформацією про структуру власності компанії, будуть сплачені власниками Truphone.

Згідно з домовленостями про продаж, якщо компанія добре працюватиме і збільшить свою вартість через лістинг на ринку або залучення капіталу, нинішні російські власники отримають до третини первісних коштів, які вони інвестували — однак лише якщо на них не будуть накладені санкції.

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