Абрамович напередодні санкцій переписав свої активи на бізнес-партнера — Finance.ua

Абрамович напередодні санкцій переписав свої активи на бізнес-партнера

Вчора 18:33

Російський олігарх Роман Абрамович за кілька годин після початку війни проти України передав контроль над своїми активами у США, Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів.

Про це стало відомо Wall Street Journal, за даними фінансових регуляторів.

Офшорна компанія Norma Investments Ltd. (Британські Віргінські острови) багато років контролювалася Абрамовичем. Проте 24 лютого, у день, коли РФ напала на Україну, його близький діловий партнер Давид Давидович отримав повну власність на компанію.

Незабаром Сполучене Королівство наклало на Абрамовича санкції за звинуваченням у вигоді від путінського режиму. Через кілька днів санкції повторив Євросоюз, що означало заморожування активів та заборону поїздок до Британії та ЄС.

Наближена до Давидовича особа підтвердила WSJ, що він узяв організацію під свій контроль. Водночас особа зазначила, що Абрамович не був попереднім власником Norma, але не вказав, хто був.

Офшорна компанія пов’язується з Абрамовичем у багатьох громадських документах. Наприклад, у 2021 році американська біотехнологічна компанія, яка фінансується Norma, у своєму річному звіті вказала, що Norma контролюється Абрамовичем.

Документи підтверджують, що двоє чоловіків часто спільно інвестують у компанії. Давидович значиться в деяких документах як головний виконавчий директор Millhouse LLC, московської інвестиційної компанії, яку Абрамович відкрив два десятиліття тому.

Norma Investments стала інструментом для венчурних інвестицій. Зокрема, Norma інвестувала в американську відновлювану енергетику та придбала частку у британській компанії Velocys PLC, фінансувала дослідження ліків від раку та старіння американської Cleveland BioLabs Inc. (яка у звіті 2021 року також стверджувала, що Norma контролюється Абрамовичем).

У 2015 році компанія інвестувала в ізраїльську техкомпанію Shellanoo Group, яка в заяві 2016 року повідомила, що Абрамович купив частку через компанію, що належить Norma. Власником Norma була A Corp-Trustee Ltd., довірена особа кіпрського трасту під назвою Harmony Trust Settlement. Згідно з документами власності, довірена особа також володіє лондонським особняком олігарха.

Фахівці пояснюють, що продаж активів партнерам або передача права власності членам сім’ї може бути засобом принаймні тимчасово запобігти заморожуванню активів і зберегти непрямий контроль над активами без технічного порушення санкцій.

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