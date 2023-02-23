95% партнерів Алло Маркетплейс повернулися до роботи, також додалося 40% нових — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ 95% партнерів Алло Маркетплейс повернулися до роботи, також додалося 40% нових Сьогодні 11:51 — Особисті фінанси

95% партнерів Алло Маркетплейс повернулися до роботи, також додалося 40% нових

Національний маркетплейс Алло підбив підсумки 2022 року, впродовж якого команда допомагала підприємцям з усієї країни підтримувати бізнес, а клієнтам — купувати необхідні товари мерчантів. Станом на початок 2023 року до роботи на allo.ua повернулися 95% партнерів із довоєнної кількості, крім того, впродовж 2022 року зареєструвалося ще майже 40% нових підприємців. У 2022 році команда Алло Маркетплейс працювала над змінами в особистому кабінеті партнера та впровадженням нових сервісів, щоб керування магазинами та товарами було ще простішим.

Новий функціонал особистого кабінету партнера

Впродовж восьми місяців велися роботи над удосконаленням функціонала особистого кабінету партнера, щоб зробити його ще зручнішим. Оновлення стали доступними у січні 2023 року.

Головна зміна — з’явився розділ «Товари та прайси», який не тільки поєднав розділи «Фіди» та «Управління контентом», а також отримав нові функції. Тепер мерчант може створювати картки товарів та встановлювати ціни не лише через XML- або XLSX-файл, але й вручну. В розділі «Товари та прайси» партнери зможуть побачити повну картину свого магазину на маркетплейсі Алло: картка якого товару завантажена, а яка перебуває на модерації, на який товар встановлено акційну ціну тощо. Нова опція покаже партнерам і повну статистику карток товарів: скільки нових товарів додано на allo.ua, скільки перебуває на модерації, скільки потрібно доопрацювати. Також мерчанти зможуть редагувати одночасно групу товарів — для цього було розроблено функцію масового редагування товарів за категоріями. Новий функціонал передбачає збільшення частоти оновлень прайсів, що тепер відбуватиметься щогодини.

Додано розділ «Сповіщення», в якому користувачі отримуватимуть новини та важливу інформацію.

Запроваджено статусну модель партнерів: «очікує перевірку анкети», «активний», «заблокований», «призупинений», «відключений» тощо. Тож торговець розумітиме, який статус у його облікового запису та магазину на маркетплейсі allo.ua.

Програма мотивації «Успішний партнер»

Впродовж 2022 року 600 партнерів за сумлінну роботу отримали винагороду — повернення до 20% комісії за замовлення. За програмою мотивації, нарахування відбувається автоматично тим партнерам, хто вчасно виконує замовлення і за результатами поточного місяця має понад 10 успішних продажів та низький рівень відмов клієнтів від замовлень тощо.

72 години кредитного ліміту

У 2022 році Алло Маркетплейс запровадив кредитний ліміт для продавців, які мають високий рівень реалізації замовлень. Коли через повітряні тривоги чи відключення електроенергії буває складно вчасно поповнити баланс, доречним стає тимчасове кредитування абонплати. Завдяки кредитному ліміту картки товарів партнера не відключаються до 3 діб. Поповнити баланс мерчант може карткою чи готівкою через термінал, «Приват24», системи LiqPay чи MasterPass.

Промоакції на allo.ua

У 2022 році було реалізовано й механізм промо товарів торговців. Окрім загального промо кожної категорії, маркетплейс також просуває та піднімає у пошуковій видачі та рекламних акціях товари партнерів. Промо доступне мерчантам, які пропонують найвигіднішу ціну, мають заповнену картку товару з п’ятьма та більше фотокартками, пропонують швидку доставку, мають низький рівень відмов, позитивні відгуки від покупців та високий рейтинг.

Спільнота підприємців

У 2022 році національний маркетплейс Алло працював над розвитком спільноти партнерів. Так, восени для продавців було запущено офіційний Telegram-канал з новинами та корисними порадами. Тут мерчанти можуть ділитися досвідом, обговорювати проблеми та ставити питання — щодо роботи в кабінеті, реакції на відгуки, створення картки товару тощо.

Актуальна гаряча лінія для партнерів

У 2022 році активно використовувалася гаряча лінія для продавців (0-800) 200-900, адже через зупинку та відновлення роботи маркетплейсу значно зросла кількість звернень. Партнери зверталися також на електронну пошту mpsupport@allo.ua та в онлайн-чат. Менеджери підтримки швидко реагували на запити та допомагали вирішити питання щодо роботи на allo.ua впродовж 2022 року.

«Українські підприємці продовжують працювати та шукають нові можливості, для когось — це виходи на маркетплейси. Кількість партнерів національного маркетплейсу Алло постійно зростає. І наше завдання — надавати сервіс найвищого рівня та зробити їх роботу легкою, зручною і водночас ефективною. Маркетплейс розвивається, наприклад, ми зараз вдосконалили особистий кабінет мерчанта, а потім візьмемося за редизайн. Ми впровадили корисні сервіси, а також скоротили до 3 діб термін підключення нових мерчантів. І не варто забувати, що ми приділяємо увагу не лише партнерам, а й їхнім клієнтам, які купують товари онлайн та прагнуть отримати високий сервіс, до якого звикли на allo.ua», — розповідає Денис Корецький, керівник департаменту Алло Маркетплейс.

Маркетплейс контролює якість обслуговування новими партнерами. Після скасування замовлення менеджери маркетплейсу з’ясовують причини цього і в разі виявлення шахрайства списують комісію та відключають такого продавця. Такі заходи дають змогу гарантувати виконання марчантами замовлень та пришвидшити доставку товарів клієнтам. Маркетплейс не продовжуватиме співпрацю з партнерами, які мають високий рівень скасування замовлень. Навесні завершиться робота й над можливістю сплачувати частинами за товари торговців.

На національному маркетплейсі Алло вже тисячі підприємців з усієї України продають у понад трьох тисячах товарних категорій — як імпортні, так і товари власного виробництва, залучають нову лояльну аудиторію та завдяки онлайн-торгівлі розвивають власний бізнес.

Алло — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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