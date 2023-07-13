93% держав світу розробляють свої криптовалюти — Finance.ua

93% держав світу розробляють свої криптовалюти Сьогодні 07:10 — Криптовалюта

93% держав світу розробляють свої криптовалюти

Концепція CBDC викликає значний інтерес з боку більшості Центральних банків (ЦБ) світу. Опитування Bank of Int’l Settlements вказує на те, що 93% респондентів активно вивчають механізми для запуску державної криптовалюти.

Аналітики спитали представників ЦБ про поточні зусилля, цілі, рівень прогресу і можливі ініціативи щодо CBDC. Крім цього у BIS намагалися зрозуміти наміри Центральних банків щодо використання стейблкоїнів. Результати проведеного опитування підкреслюють великий інтерес ЦБ до криптовалютного сегмента.

Дослідження Bank of Int’l Settlements охоплювало 86 держав, які представляють істотну частку світового населення. Серед учасників опинилися 28 країн із розвиненою економікою, решта — країни, що розвиваються та держави з низьким соціальним рівнем. Експерти зазначили, що станом на кінець 2022 року лише декілька держав, включно з Багамами, Нігерією та Ямайкою, робили рішучі кроки в плані реалізації CBDC.

CBDC являтиме собою цифрову форму національних валют. Емітентом виступатимуть безпосередньо Центральні банки. У Bank of Int’l Settlements пояснюють: ЦБ все ще мають високий авторитет і репутацію на глобальному фінансовому ринку. На цьому тлі CBDC сприймаються світовою спільнотою як більш надійні активи у порівнянні з альтернативами у сегменті децентралізованого фінансування.

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Що стосується європейського регіону, країни єврозони також розглядають можливості впровадження державних криптовалют найближчим часом. Так Центральний банк Італії та Асоціація італійських банкірів (ABI) нещодавно оголосили про запуск пілотної програми Project Leonidas з відпрацювання варіантів гуртового постачання CBDC. В ініціативі візьмуть участь 18 комерційних банків країни.

Однак, не всі країни-члени Євросоюзу наслідують приклад Італії - Словаччина планує навіть змінити законодавство, щоби уникнути запуску цифрового євро у себе. Словацькі аналітики, які займаються вивченням теми уніфікованої криптовалюти ЄС, побоюються, що випуск CBDC поставить під загрозу конфіденційність особистих відомостей громадян.

noworries За матеріалами:

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