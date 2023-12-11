91,7% світових компаній продовжують заробляти в росії — Finance.ua

91,7% світових компаній продовжують заробляти в росії Вчора 19:14 — Світ

91,7% світових компаній продовжують заробляти в росії, nazk.gov.ua

За понад 21 місяць повномасштабного вторгнення остаточно обірвали зв’язки з росією лише 302 іноземні компанії.

У листопаді до цього переліку додалося ще 7 міжнародних бізнесів, водночас одній компанії був повернутий статус «залишаються», свідчать результати моніторингу KSE Institute у межах проєкту «Самосанкції / LeaveRussia» щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку рф, пише Фінансовий клуб.

Минулого місяця дослідникам Київської школи економіки вдалося ідентифікувати низку міжнародних компаній, які повністю завершили вихід із росії:

Amedia (черговий приклад конфіскації бізнесу),

Bonava,

Clancy Engineering,

Eastnine AB,

Flugger,

Laude Smart Intermodal S.A. (імовірно, внутрішня угода, адже новим власником є ТОВ «АЗІЯ ІНТЕРМОДАЛ» з Казахстану),

Sandvik (на додачу до ліквідації юридичної особи групи Sandvik Coromant у травні 2023 року).

Крім того, був оновлений статус TP-Link (з «вийшли» на «залишаються»), оскільки виявилося, що попередній продаж був внутрішньогруповою транзакцією і компанія активно продовжує торгові відносини з росією.

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Станом на 3 грудня 2023 року тільки 302 міжнародні компанії (8,3% від загального числа записів в базі KSE або 23,6% від компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році) повністю припинили діяльність у рф.

1227 (33,7% від загального числа) згорнули операції та заявили про намір покинути країну-агресорку.

Водночас 1563 (43% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 547 (15% від загального числа) — призупинили нові інвестиції та продовжують вичікувати.

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