90% української агропродукції експортується морем — Finance.ua

90% української агропродукції експортується морем Сьогодні 11:37 — Казна та Політика

90% української агропродукції експортується морем

Україна продовжує відігравати важливу роль у гарантуванні світової продовольчої безпеки. У 2023 році українські аграрії зібрали великий врожай зернових та олійних культур - понад 70 млн тонн та експортували продукції на майже 22 млрд доларів.

Це дуже важливий сигнал для світу, що Україна готова виробляти і доставляти їжу тим, хто її потребує.

Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, досягти таких суттєвих результатів вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів та налагодженню експорту з портів Великої Одеси.

«Український зерновий коридор показує хороші результати. 90% всієї продукції експортується саме морем. Лише в грудні 2023 Україна експортувала з Одеси 5 мільйонів тонн збіжжя, один мільйон — через Дунай і ще один мільйон — транзитом сухопутним коридором через європейських сусідів. Тому роль України в питанні глобальної продовольчої безпеки надзвичайно важлива. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії», — зазначив Тарас Висоцький.

Перший заступник Міністра підкреслив, що водночас українські аграрії, які постраждали через вторгнення росії, потребують захисту.

Під час конференції обговорюватимуться питання подолання воєнних ризиків для європейського та українського ринку, глобальні виклики агроринку та прогноз врожаю-2024, ринок зернових та олійних культур Чорноморського та Дунайського регіону, процес євроінтеграції України та інші питання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.