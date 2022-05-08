90% центробанків вивчають можливість випуску власних цифрових валют валют — BIS — Finance.ua
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90% центробанків вивчають можливість випуску власних цифрових валют валют — BIS

Вчора 19:19Фондовий ринок
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90% центробанків вивчають можливість випуску власних цифрових валют валют — BIS90% центробанків вивчають можливість випуску власних цифрових валют валют — BIS
Дев’ять із десяти центробанків у всьому світі вивчають цифрові валюти центральних банків (CBDC). Більшість із них віддає перевагу проєктам, орієнтованим на роздрібні сценарії використання.
Про це йдеться у дослідженні Банку міжнародних розрахунків (BIS), передає ForkLog.
В рамках дослідження восени 2021 року BIS опитав представників 81 центрального банку. Метою роботи стало вивчення прогресу монетарних регуляторів у питаннях вивчення CBDC, а також їхніх мотивів та планів щодо запуску цих інструментів.
Згідно з результатами, більш як половина опитаних ЦБ розробляють власні цифрові валюти або «проводять конкретні експерименти». Близько 20% респондентів зазначили, що створюють або тестують роздрібні CBDC — над оптовим варіантом інструменту працює вдвічі менше установ.
У BIS відзначили, що регулятори розвинених (AEs) та економік, що розвиваються (EMDEs), мають різну мотивацію для розробки роздрібних CBDC. Перших більшою мірою цікавить підвищення ефективності внутрішніх платежів та їхня безпека, а також фінансова стабільність.
Для других зазначені фактори також відіграють серйозну роль, проте в їхньому випадку важливіше підвищення доступності фінансових послуг та ефективності транскордонних платежів.
Автори звіту також зазначили, що 70% центробанків вивчають потенційний вплив стейблкоїнів на монетарну та фінансову стабільність, а близько чверті опитаних розглядають можливість використання криптовалют.
Нагадаємо, раніше глава хаба з інновацій Банку міжнародних розрахунків (BIS) Бенуа Кере попередив, що центральні банки ризикують позбутися провідного становища у фінансовій системі, адже криптовалюти та стейблкоіни вже існують, а на розробку CBDC знадобляться ще роки.
Одним із лідерів у розробці CBDC є Китай. Він почав розробляти національну цифрову валюту ще у вересні 2019 року, а за другу половину 2021 року цифровий юань досяг обсягу транзакцій у $8,3 млрд.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
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