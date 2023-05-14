9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на одному заряді батареї — Finance.ua

9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на одному заряді батареї Сьогодні 04:36 — Технології&Авто

9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на одному заряді батареї

Коли мова заходить про запас ходу електромобілів, важливо зазначити, що цифри, заявлені виробниками, часто визначаються в лабораторних умовах, які можуть суттєво відрізнятися від реальних сценаріїв водіння.

Однак, прогрес у технології та ефективності акумуляторів призвів до збільшення відстаней, які можна подолати на одному заряді. Хоча деякі виробники заявляють про вражаючі запаси ходу до 800 км, ці цифри зазвичай досягаються в ідеальних умовах і не є репрезентативними для повсякденного водіння.

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На щастя, занепокоєння щодо запасу ходу стає все меншою проблемою для потенційних покупців, оскільки навіть більш доступні електромобілі зараз пропонують запас ходу близько 300 кілометрів без необхідності підзарядки. Варто зазначити, що хоча деякі виробники можуть рекламувати вдвічі або втричі більший запас ходу, ці цифри отримані в результаті суворих випробувань WLTP в контрольованих умовах. Реальні умови водіння можуть сильно відрізнятися, що впливає на фактичний запас ходу.

Щоб надати більш реалістичну оцінку, експерти авторитетного британського журналу Autocar проводять власні випробування електромобілів на реальних дорогах.

Вони склали список з десяти електромобілів, які пропонують найбільший запас ходу в реалістичних щоденних умовах водіння:

Hyundai Kona Electric — 416 кілометрів;



Jaguar I-Pace — 407 кілометрів;

Kia e-Niro — 407 кілометрів;

Tesla Model 3 — 384 кілометри;

Tesla Model X — 374 кілометри;

Nissan Leaf e+ - 350 кілометрів;

Mercedes-Benz EQC — 334 кілометри;

Audi E-tron — 315 кілометрів;

Renault Zoe R135 — 308 кілометрів;

Tesla Model 3 Standard Plus — 291 кілометр.



Ці рейтинги відображають ефективність цих електромобілів у реальних дорожніх ситуаціях, враховуючи різні фактори, такі як рельєф місцевості, маршрути та стилі водіння. Хоча електромобілі продовжують вдосконалювати свої можливості щодо запасу ходу, важливо, щоб покупці враховували власні звички та вимоги до водіння, оцінюючи запас ходу конкретної моделі.

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Avtosota За матеріалами:

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