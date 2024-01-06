8 секретних функцій автомобіля, про які корисно знати кожному водію — Finance.ua

8 секретних функцій автомобіля, про які корисно знати кожному водію Сьогодні 22:39 — Технології&Авто

8 секретних функцій автомобіля, про які корисно знати кожному водію

Кількість опцій у сучасних автомобілях постійно збільшується. Іноді водії навіть не здогадуються, на що здатна їхня машина. Портал mmr.net.ua перерахував 8 секретних функцій автомобіля, про які корисно знати кожному автомобілісту.

Давайте почнемо з корисної функції для батьків, які часто возять дітей із собою. На торці задніх дверей у більшості сучасних моделей є невеликий важіль. Перемкнувши його, двері можна буде відчинити тільки зовні, за умови розблокованого центрального замка.

Така функція реалізована і в електричних склопідйомників. Можливо, ви помічали, що на водійських дверях, поруч із блоком керування склопідйомниками, є додаткова кнопка. Вона блокує керування склопідйомниками на інших дверях.

Навіть якщо ваш автомобіль оснащений функцією безключового доступу, а електронний ключ не має розкладного жала, варто пам’ятати: фізичний ключ всеодно є. Якщо акумулятор розряджений, а вам потрібно якось відкрити автомобіль, уважно розгляньте корпус електронного ключа, знайдіть фіксатор і витягніть жало, яке приховано під кришкою ключа.

Тепер зверніть увагу на дзеркало салону. Якщо ви помічаєте наявність таємничого світлодіода, вбудованого в корпус або розміщеного на краю дзеркальної поверхні, значить, у вас встановлено електрохромне дзеркало. Ця технологія ефективно запобігає засліпленню.

Продовжуючи розмову про дзеркала, слід приділити увагу ще одній кнопці на салонному дзеркалі. Ця опція є не в кожному автомобілі і призначена для керування гаражною брамою або шлагбаумом у дворі.

Думаю, ви здивуєтеся, дізнавшись, що наступна функція, швидше за все, є у вашому автомобілі, але, можливо, ви нею ніколи не користувалися. Йдеться про регулювання висоти ременя безпеки. Петля на середній стійці кузова здатна підніматися і опускатися, достатньо просто натиснути на відповідну кнопку або фіксатор.

Про кнопку рециркуляції повітря автомобілісти теж часом забувають, проте з її допомогою можна швидше прогріти салон або усунути неприємний запах з вулиці.

І ще одна корисна порада. Якщо ви бажаєте, щоб центральний замок автоматично активувався на початку руху, достатньо утримувати кнопку блокування дверей протягом декількох секунд. Після активації ви почуєте звуковий сигнал. Вимкнення виконується аналогічним чином.

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