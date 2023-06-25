8 порад для підвищення конфіденційності смартфона — Finance.ua

8 порад для підвищення конфіденційності смартфона Сьогодні 08:55 — Особисті фінанси

Без смартфона важко уявити життя сучасної людини. Він необхідний для серфінгу в інтернеті, спілкування і зберігання особистої інформації. Останній пункт особливо важливий, оскільки користувач повинен забезпечити надійний захист своїх даних. Зробити це можна за допомогою таких порад.

Увімкніть блокування телефону

Першочергове завдання кожного власника смартфона. Якщо не активувати захист, то отримати доступ до особистої інформації зможе будь-яка людина, яка взяла телефон до рук. Можна вибрати будь-який спосіб блокування. Найнадійнішим вважається пароль або відбиток пальця. Також можна використовувати Face ID.

Не можна переходити за підозрілими посиланнями

Будь-яке посилання в електронній пошті або особистому повідомленні - це ризик. Навіть якщо людина знає відправника. Перед переходом за посиланням варто запитати в людини, для чого вона його надіслала і що там знаходиться. Якщо посилання виглядає цілком природно, то це не гарант його безпеки. Високий ризик нарватися на фішинговий сайт або запустити у свій смартфон шкідливе ПЗ.

Регулярне завантаження оновлення даних системи

Якщо для смартфона вийшло оновлення, то необхідно якомога швидше встановити його. Воно не тільки покращує роботу пристрою, а й захищає особисту інформацію від атак зловмисників. Більшість оновлень завантажуються автоматично.

Використання унікальних паролів для кожного сайту

На жаль, велика кількість користувачів смартфонів використовують один або пару паролів на всіх сайтах. Це велика помилка. Якщо зловмисник отримає пароль, то намагатиметься використовувати його на різних акаунтах. Так шанс злому збільшується в кілька разів. Якщо людині важко самостійно придумати унікальний пароль, то можна скористатися спеціальними програмами, які автоматично створюють їх.

Обережніше з відкритими мережами Wi-Fi

Безкоштовні точки доступу вкрай небезпечні, оскільки вони не мають належного захисту. Шахраї можуть перехоплювати особисту інформацію і дані банківських карт. Щоб такого не відбувалося, необхідно вмикати VPN. Бажано, щоб він був надійним і платним.

Завантаження утиліт тільки через магазини

Встановлення додатків через сторонні сайти завжди супроводжується ризиками безпеки. Рекомендується використовувати тільки офіційний Play Market.

Резервне копіювання даних

Корисна функція, яка зберігає всю важливу інформацію в хмарі. Якщо смартфон буде загублений або несподівано зламається, то дані нікуди не пропадуть.

Встановлення антивіруса

Рекомендується кожному смартфону. Антивірус допоможе вчасно виявити шкідливе ПЗ і заблокує його до того моменту, як воно почне свої активні дії. Підійде як платний, так і безкоштовний антивірус.

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itechua За матеріалами:

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