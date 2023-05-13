8 непотрібних програм, через які “підвисає” Windows — Finance.ua

8 непотрібних програм, через які “підвисає” Windows Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

8 непотрібних програм, через які “підвисає” Windows

Сучасні користувачі часто скаржаться на те, що їхній ПК підвисає. Це може ставатись з різних причин. Наприклад, через те, що в ОС встановлено декілька непотрібних програм, які «з'їдають» оперативну пам’ять. У цій статті ми розповімо, які програми краще видалити, щоб запобігти «підвисанню» Windows.

Топ-8 популярних програм, які краще видалити

CCleaner та інші «очищувальні» програми

Програми, які «оптимізовують роботу системи», є дуже шкідливими. Щоб почистити Windows, можна обійтися і без таких програм — є вбудовані системні додатки. Оптимізатори можуть завдати шкоди ПК через знищення важливих системних ресурсів.

Flash Player

Раніше без Flash Player не можна було обійтися, інакше браузер стабільно не працював, а відео в Мережі не відтворювались. Тепер більшість сайтів працюють на HTML5, тому цю програму можете видалити.

Metro-додатки

Такі додатки як «Спорт», «Фінанси» від Microsoft мають обмежену функціональність та нетиповий дизайн, тому їх краще використовувати лише на планшеті чи телефоні. На П К вони лише нашкодять — фахівці рекомендують знайти альтернативні варіанти.

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WordPad

Йдеться про застарілу програму для редагування тексту, яка не має якихось особливих можливостей. Зараз є програма Word, яка набагато зручніша.

Edge та Internet Explorer

Це 2 додатки, якими практично ніхто не користується. Інтерфейс їхній застарілий. Ці програми перестали користуватись попитом дуже давно, але вони досі «їдять» нашу «оперативку».

Windows Media Player

Застарілий програвач з незручним функціоналом. Зараз є багато альтернативних програм з корисними функціями.

Skype Click to Call

Ще одне розширення для браузера, яке встановлюється разом зі Skype. За його допомогою можна дзвонити за телефонами, розміщеними на різних сайтах. Але програма часто бачить замість телефонів різні комбінації цифр, і відволікає користувача, тому краще видалити її.

UTORRENT

Колись ця програма для завантаження торрент-файлів була дуже популярною, але її власники зіпсували софт через жадібність. Зараз UTORRENT — це одна з ненадійних програм. Краще вибрати іншу.

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