Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10 — Finance.ua

Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10 Сьогодні 06:51 — Технології&Авто

Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10

Windows 10 22H2, яка була випущена в січні 2023 року, стане останньою версією операційної системи.

Як повідомляє The Verge, при цьому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки до 14 жовтня 2025 року.

Microsoft заохочує користувачів переходити на Windows 11, оскільки Windows 10 не отримає жодних нових функцій, а її останнім велика оновленням стала версія 22H2, яка була випущена в січні 2023 року.

У майбутньому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки до 14 жовтня 2025 року, коли Microsoft повністю припинить підтримку. (Деякі випуски на каналі довгострокового обслуговування, або LTSC, продовжать отримають оновлення безпеки ще певний час після дати завершення).

В такому рішенні немає нічого дивного, оскільки Windows 11 вийшла вже більше півтора року тому. Цілком нормально, що Microsoft починає згортати роботу над Windows 10, операційною системою, яка вперше була запущена у 2015 році.

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