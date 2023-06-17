78% українців планують відпустку - опитування — Finance.ua

78% українців планують відпустку - опитування
Українці вже майже 1,5 року живуть у стані постійного стресу, фізичного й емоційного напруження через повномаштабне вторгнення рф.
У таких умовах відпочинок і відновлення стають надзвичайно важливими для забезпечення здоров’я та добробуту. Проте деякі люди не поспішають брати відпустки, бо вважають відпочинок під час війни недоречним.
Про це йдеться в опитуванні Work.ua.
Чи доречно йти у відпустку під час війни?
Усього 22% респондентів відповіли, що зараз йти в літню відпустку недоречно, а 78% підтримують ідею літнього відпочинку.
Для порівняння — у липні 2022-го 52% опитаних вважали, що війна — не час для радощів відпочинку, а 48% виступали за літні відпустки навіть у нелегкий для країни час.
Проте 75% опитаних таки не планують відпочивати. На те є свої причини, серед них:
- 40% активно шукатимуть нову роботу.
- 25% будуть продовжувати працювати.
- 6% зараз без роботи.
- 2% у вимушеній безоплатній відпустці.
- 2% захищають Україну / займаються волонтерською діяльністю.
Відпочиватимуть 25% українців: 16% респондентів мандруватимуть Україною (безпечний регіон, дача, турбаза) і 9% — світом.
Якщо порівняти з минулорічним дослідженням, тоді 95% опитаних відповіли, що не збираються у відпустку, і лише 5% респондентів планували відпочити.
Такі результати вселяють надію, що українці будуть більше піклуватися про себе й давати собі перепочити. Ходити у відпустки, ставити, наскільки це можливо, життя на паузу — надзвичайно важливо, щоб мати змогу відновлюватися фізично, емоційно, морально. Не нехтуйте можливістю відпочити, щоб бути сильними й непохитними у боротьбі з ворогом.
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