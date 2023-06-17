78% українців планують відпустку - опитування — Finance.ua

78% українців планують відпустку - опитування Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

78% українців планують відпустку - опитування

Українці вже майже 1,5 року живуть у стані постійного стресу, фізичного й емоційного напруження через повномаштабне вторгнення рф.

У таких умовах відпочинок і відновлення стають надзвичайно важливими для забезпечення здоров’я та добробуту. Проте деякі люди не поспішають брати відпустки, бо вважають відпочинок під час війни недоречним.

Про це йдеться в опитуванні Work.ua.

Чи доречно йти у відпустку під час війни?

Усього 22% респондентів відповіли, що зараз йти в літню відпустку недоречно, а 78% підтримують ідею літнього відпочинку.

Для порівняння — у липні 2022-го 52% опитаних вважали, що війна — не час для радощів відпочинку, а 48% виступали за літні відпустки навіть у нелегкий для країни час.

Проте 75% опитаних таки не планують відпочивати. На те є свої причини, серед них:

40% активно шукатимуть нову роботу.

25% будуть продовжувати працювати.

6% зараз без роботи.

2% у вимушеній безоплатній відпустці.

2% захищають Україну / займаються волонтерською діяльністю.

Відпочиватимуть 25% українців: 16% респондентів мандруватимуть Україною (безпечний регіон, дача, турбаза) і 9% — світом.

Якщо порівняти з минулорічним дослідженням, тоді 95% опитаних відповіли, що не збираються у відпустку, і лише 5% респондентів планували відпочити.

Такі результати вселяють надію, що українці будуть більше піклуватися про себе й давати собі перепочити. Ходити у відпустки, ставити, наскільки це можливо, життя на паузу — надзвичайно важливо, щоб мати змогу відновлюватися фізично, емоційно, морально. Не нехтуйте можливістю відпочити, щоб бути сильними й непохитними у боротьбі з ворогом.

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