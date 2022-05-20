700 злотих українцям: як отримати виплату за новою програмою від організації IRC — Finance.ua
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700 злотих українцям: як отримати виплату за новою програмою від організації IRC

Вчора 18:02Особисті фінанси
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700 злотих українцям: як отримати виплату за новою програмою від організації IRC700 злотих українцям: як отримати виплату за новою програмою від організації IRC
Українці в Польщі можуть податися на фінансову допомогу від International Rescue Committee (Міжнародного Комітету Порятунку). Реєстрація на участь у програмі уже триває.
Організація IRC у Польщі приймає від українців заявки на грошову підтримку. Розраховувати на допомогу можуть ті громадяни України, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року.

Що передбачає програма підтримки українців від IRC

Міжнародний Комітет Порятунку виплачує по 710 злотих на 1 особу + 610 злотих на кожного члена сім’ї щомісяця. Однак примітно, що ця допомога одноразова, а гроші надходитимуть лише 3 місяці.
Важливо! Умови такі самі, як і в програмі допомоги від ООН. Якщо ви вже отримували грошову допомогу від ООН, то в цій програмі не потрібно реєструватися.

Умови отримання 700 злотих від Міжнародного Комітету Порятунку

  • Як ми уже згадували, виплати розраховані на осіб, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року. При цьому, не обов’язково перетинати українсько-польський кордон, можливий в’їзд і з інших країн.
  • У учасника програми наявність оформленого номера PESEL чи банківського рахунку не вимагатимуть — достатньо штампу про перетин українського кордону 24 лютого чи пізніше.
  • В умовах програми не прописано, що фінансова підтримка поширюється лише на громадян України, тобто виплати можуть отримати й громадяни інших країн.
Зверніть увагу: якщо ви уже реєструвалися на отримання допомоги від ООН, але ще її не отримали або взагалі не брали участь у цій програмі, ви маєте право на грошову допомогу у рамках програми від IRC.

Як зареєструватись на отримання 700 злотих

  • Подати заявку потрібно заздалегідь, зареєструвавшись на порталі.
  • Після успішної реєстрації впродовж двох тижнів учасникам прийде СМС з часом і місцем, куди треба прийти для заповнення анкети (відділення організації у Польщі є лише у Варшаві).
  • Заповнивши анкету, протягом двох тижнів очікуйте що одне СМС із кодом, який дозволить отримати кошти у будь-якому відділенні MoneyGram.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Телеканал 24
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